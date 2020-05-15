Простаков призвал противодействовать Западу, ведущему инфовойну против РФ на фоне пандемии

Коронавирус стал для Запада очередным поводом для нового этапа информационной войны против России. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Информационная атака

В отношении РФ развернута дезинформационная кампания в контексте пандемии нового типа коронавируса. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и публикацию агентства Bloomberg.

Ранее генсек НАТО сообщил, что РФ и Китай якобы занимаются распространением фейков о COVID-19. Bloomberg в свою очередь считает, что российское руководство якобы ведет подсчет смертей от коронавируса не так, как другие страны, а потому статистика летальных исходов куда ниже, чем в большинстве государств. Москва уже опровергла подробные заявления.

«Генсек НАТО Столтенберг четко задал ее направление: «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок». Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», все в порядке», — написала Захарова в Facebook.

Антироссийские публикации

Как отметил Сергей Простаков, смертность от коронавируса, попадающая в статистику, зависит от множества факторов. Своевременность мер социального дистанцирования, повышенные меры предосторожности по отношению к лицам из групп риска, климатические условия, особенности систем здравоохранения и ведения медицинской статистики — все это играет свою роль.

«И если можно предъявлять претензии к ВОЗ, которая, например, не сумела обеспечить единообразный подход к ведению статистики, то претензии к конкретным странам выглядят совершенно необоснованными. Страны, с которыми Bloomberg сравнивает Россию, имеют намного большую плотность населения, иной климат, другую систему здравоохранения и социальной защиты, вводили ограничительные меры на других стадиях распространения болезни. Ничего из этого в материалах Bloomberg практически не было отражено. Поэтому его статью можно считать неаргументированной», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт отметил, что и другое западное СМИ, Financial Times, которое попыталось хотя бы замаскировать антироссийский характер своей публикации предположением в заголовке. По его мнению, синхронное появление антироссийских публикаций пусть и не ставит Россию в число виновников распространения пандемии, к которым Запад уже причислил Китай, но создает государству имидж скрывающего правду.

«С учетом более ранних публикаций, обвинявших Россию в распространении фейков о коронавирусе, можно уверенно говорить о том, что новое заболевание стало для Запада очередным поводом для нового этапа информационной войны против России. И необходимо твердо противодействовать ей, в том числе и через официальные каналы МИД РФ», — заключил Сергей Простаков.

Представители МИД РФ ранее заявили, что фейки о «занижении» в России данных о смертности от COVID-19 в западной прессе направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем. МИД намерен добиться от Financial Times и NYT опровержения ложной информации, ими опубликованной.