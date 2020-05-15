Судно «Академик Черский» начало принимать трубы для «Северного потока – 2»

Москва, 15 мая. Строительство газопровода «Северный поток — 2» приближается к завершению, на судно «Академик Черский» начали перемещать трубы.

На данный момент судно, способное достроить газопровод, находится в немецком порту Мукран. Чтобы прибыть в Балтийское море, оно проделало большой путь, выйдя из Находки.

Сейчас «Академик Черский» начал принимать сваренные трубы для дальнейшей укладки на дне моря. Кроме того, в зоне строительства «Северного потока — 2» появилось вспомогательное судно «Фортуна». Эта трубоукладочная баржа также может быть использована в завершении реализации проекта.

По мнению экспертов, если указанные судна в ближайшее время приступят к работе, то строительство газопровода может быть завершено уже осенью.

Напомним, реализации «Северного потока — 2» активно пытаются помешать США и Украина. В декабре 2019 года из-за американских санкций от участия в проекте отказалась швейцарская компания Allseas.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, проложенных по дну Балтийского моря для транспортировки в Европу российского газа.