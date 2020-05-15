Дочь Заворотнюк показала на своем лице «генетический дефект»

Москва, 15 мая. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала поклонникам в Instagram о «генетическом дефекте». Девушка призналась, что он ей даже нравится.

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» сообщила, что обнаружила на своем лице одну особенность, с которой жила много лет, и даже не подозревала, что это дефект. Речь идет о ямочках на щеках.

«Оказывается ямочки на щеках — «это генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы». Представляете?! Что же теперь делать?» — с юмором написала Заворотнюк.

Она призналась, что ей нравятся ее ямочки на щеках, и уже не представляет себя без них.

Девушка поинтересовалась у своих фолловеров, как они относятся к ямочкам на щеках. Многие поклонники блогера признались, что в восторге от таких «дефектов».

«Прекрасный дефект, который и дефектом язык не поворачивается назвать: люди с ямочками особенно красивые!» — написала anna__levina_cake.

«Мне кажется, что ямочки — это очень красиво и мило», — констатировала nazarovicsjulianna.

«У меня тоже ямочки. Это изюминка, и мне они нравятся», — призналась marinak3066.

«Если дефект вас украшает и делает уникальной, то это уже достоинство», — заметила 100idey_vita.borodina.