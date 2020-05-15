Кержаков высказался о решении возобновить чемпионат России по футболу

Известный в прошлом российский нападающий, а ныне тренер Александр Кержаков поддержал решение доиграть чемпионат страны по футболу в сезоне 2019/2020, но при условии, что будут предприняты все меры безопасности для участников турнира.

Заслуженный мастер спорта прокомментировал Федеральному агентству новостей сообщение о возобновлении турнира с 21 июня. Отметим, новость он узнал от нашего корреспондента.

«Не знаю, как надо было сделать, — признался рекордсмен сборной России по забитым мячам (30). — Но если компетентные люди решили, что так нужно, и приняли такое решение, то, надеюсь, оно правильное. Еще раз повторю, что в главное сейчас — здоровье всех».

По словам собеседника ФАН, если будут учтены все нюансы в связи с пандемией коронавируса, в том числе, и в России, и никакого риска для здоровья участников турнира нет, то, конечно, нынешний сезон можно и доиграть. Вопрос в том, считает Кержаков, насколько напряженным окажется график, ведь в национальном первенстве осталось провести еще восемь туров — до 22 июля. Например, в прошлом году чемпионат России по футболу стартовал уже 12 июля.

«Ну, рассчитали, наверное, так, что хватит [времени доиграть], — сказал старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). — Просто будет не настолько большая пауза перед началом следующего сезона, как было до этого».

Комментируя идею проводить в матчах по пять замен, Кержаков обратил внимание, что такая практика уже существует в юношеском футболе на международной арене.

Решение возобновить чемпионат страны (а также розыгрыш национального Кубка) с 21 июня по 22 июля принял в пятницу Российский футбольный союз. В четырех случаях игры запланированы на середину недели.

Командам будет разрешено проводить по пять замен. Кроме того, по итогам нынешнего сезона РПЛ покинут только два клуба — стыковые встречи отменены. Но самое главное — на трибунах не будет зрителей.

На данный момент в соревнованиях состоялось 22 тура из 30. Последние игры прошли 16 марта, после чего сезон пришлось прервать из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Таблицу возглавляет «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий в своем активе 50 очков. По 41-му — на счету московского «Локомотива» и «Краснодара».