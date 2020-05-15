Познер назвал причину крушения СССР

Москва, 15 мая. Известный телеведущий Владимир Познер объяснил, почему произошло крушение СССР, заметив, что дело не в США. Своими размышлениями журналист поделился на собственном сайте.

У Познера поинтересовались, как меняются ценности российского общества. Телеведущий подчеркнул, что в СССР долгое время были одни на всех ценности. По его словам, люди верили в то, что они вносят весомый вклад в строительство нового, совершенного общества. Для них слова «коллектив, равенство, справедливость» не были пустым словом.

Владимир Познер заметил, что первые серьезные сомнения у человека, живущего в СССР, появились после доклада Никиты Хрущева о развенчивании культа личности Иосифа Сталина. Позже появился и культ личности самого Хрущева, напомнил журналист.

«Потом Брежнев нацепил пять звезд героя, чтобы переплюнуть Жукова», — написал Познер.

С его точки зрения, СССР держался на страхе и вере. Вскоре люди потеряли страх, а затем и веру. Это произошло, когда они узнали, что на протяжении всей жизни чем-то жертвовали напрасно.

«Дело, мне думается, не в гонке вооружений или чем-то еще», — отметил Познер.

Телеведущий добавил, что сейчас представители российского общества, как ему кажется, ни во что не верят, именно поэтому трудно от них ожидать каких-либо достижений.

Владимир Познер ранее заявил, что в России давно существует некоторый комплекс неполноценности перед Западом, в частности, по отношению к Соединенным Штатам. По словам телеведущего, комплекс неполноценностей «был в высших кругах». В частности, он напомнил, что во времена Пушкина разговаривать и переписываться следовало по-французски, а не на русском языке.