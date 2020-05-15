Многофункциональный медицинский центр Минобороны РФ открылся на Камчатке. ФАН-ТВ

В Петропавловске-Камчатском открылся многофункциональный медицинский центр Минобороны РФ. Строительство шло с опережением графика. Центр рассчитан на 60 койко-мест, сконструирован по специальному проекту специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России с учетом особенностей региона.

Медучреждение может выдерживать землетрясения магнитудой до 9 баллов. Для этого строители вывезли около 20 тысяч кубометров грунта, его заменили на специальную песчано-гравийную смесь. А для заливки использовали высокопрочный бетон. Материалы к месту строительства доставляли на военных самолетах и кораблях.

В новый медцентр уже прибывают военные врачи, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи. Все они прошли повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. К военным медикам также присоединятся и гражданские специалисты.

Сейчас завершаются пуско-наладочные работы медицинской техники: компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования анестезиологии, эндоскопии, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Всего Минобороны возводит 16 подобных центров в разных регионах нашей страны.