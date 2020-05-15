Huawei начнет перевыпускать старые смартфоны для обхода санкций США

Москва, 15 мая. Китайский технологический гигант Huawei нашел необычный способ обойти санкции США и перестать терять прибыль из-за запрета на использование сервиса Google в своих новых смартфонах. Компания обнаружила лазейку, которая дает возможность перевыпускать ранние модели смартфонов, которые существовали до применения санкций.

Правительство США продлило санкции против Huawei как минимум до мая 2021-го года, поэтому компания потеряла возможность выпускать смартфоны с сервисами и приложениями от Google, что довольно сильно отражается на продажах. Однако технологический гигант нашел выход из сложившейся ситуации. Компания перевыпустит несколько моделей смартфонов, на которые не распространяются санкции, сохранив программное обеспечение от Google, передает Planet Today.

Известно, что китайский производитель перевыпустит смартфон Huawei P30 Pro, который в новой версии получит название Huawei P30 Pro New Edition. Оригинальный смартфон появился на прилавках магазинов в марте 2019-го. Отмечается, что девайс и сегодня остается вполне актуальным, поэтому его перевыпуск поможет компании пережить кризис, связанный с падением продаж. Huawei P30 Pro New Edition сохранит сервисы и приложения от Google, а также будет оснащен дополнительной оперативной памятью — 8 гигабайт вместо 6 в оригинальной модели.