Бредихин: расследование инцидента в Керченском проливе кончится для Порошенко тюрьмой

Президент Украины Владимир Зеленский, продолжая политику своего предшественника, тем не менее, пытается как можно сильнее дистанцироваться от него и от тех решений, которые со всей очевидностью нанесли вред стране. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал результаты исследования специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при Министерстве юстиции Украины, которые изучили инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года и обвинили командование военно-морских сил Украины в тактической и политической близорукости: оно не предусмотрело очевидных для кого угодно ответных действий со стороны РФ, заключавшихся в том, что посланные в сторону Крымского моста военные суда будут остановлены. Эксперты сделали вывод, что, отдав глупый во всех отношениях приказ, верховный главнокомандующий Петр Порошенко подорвал международный престиж Украины.

«Публикование подобного рода исследований является не чем иным, как декларацией нынешнего украинского правительства того, что оно таких ошибок совершать не собирается, — уверен Бредихин. — Зеленский готов очиститься от ряда неправомерных решений, принятых при Порошенко. ради поддержания своего имиджа. Видимо, здесь имел место некий «звоночек» от кураторов с Запада: дескать, в инциденте в Керченском проливе вину России доказать невозможно, а потому следует покаяться и обвинить во всем предшественника (которого при этом было бы неплохо еще и судить за это)».

По словам политолога, информационная кампания против Порошенко призвана легитимизировать посадку бывшего президента если не как уголовника, то как политического преступника, поставившего под удар интересы возглавляемой им страны.

Также собеседник ФАН прокомментировал фрагмент отчета, в котором говорится о том, что из-за перебазирования кораблей ВМС Украины из Черного моря в Азовское, сильно пострадала обороноспособность всего государства. Авторы исследования отмечают, что «Любое государство, имевшее территориальные претензии к Украине, могло получить преимущества в наступательных действиях».