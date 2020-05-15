Сирия, 15 мая. Террористов РПК обвиняют в нападении на членов гуманитарной организации Vefa на территории Турции. Боевики в Даръа отказались от мирного урегулирования конфликта с властями САР. Предотвращен взрыв на севере Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали местность в районе Харран аль-Авамид в Дамаске; потерпели неудачу при попытке мирно урегулировать конфликт с боевиками в Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в попытке организации взрыва в населенном пункте Аль-Ках на севере Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в нападении на сотрудников турецкой гуманитарной организации Vefa на территории Турции.

ВС Турции: заявили о выявлении схрона РПК в провинции Ширанак у границы с Ираком.

Провинция Дамаск

В 14.00 в Дамаске завершился новый этап подрывных работ. Информационный портал Al Nour передает, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) обследовали местность в районе Харран аль-Авамид в пригороде столицы.

Напомним, эта территория перешла под полный контроль правительственных подразделений весной 2018 года во время операции по зачистке оазиса Восточная Гута. Тем не менее в районе до сих пор обнаруживаются следы военного присутствия террористов.

Провинция Даръа

Появилась информация о том, что боевики вооруженной оппозиции, осуществляющие подпольную деятельность в Даръа, отвергли предложение Дамаска по мирному урегулированию конфликта. Террористы отказались от эвакуации своих отрядов в зону «Большого Идлиба», предпочтя продолжить вооруженную борьбу, передает на своей странице в Telegram военный источник (rybar).

Как известно, накануне в регион прибыли подкрепления Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченческих отрядов, которые должны принять участие в контртеррористической операции. Напомним, в последнее время в провинции участились случаи нападений на сирийских военнослужащих и бывших боевиков, которые урегулировали свой правовой статус с властями САР еще во время операции «Базальт» летом 2018-го.

Провинция Идлиб

Террористы продолжают препятствовать совместному патрулированию Турции и РФ. Так, оппозиционные источники распространяют в социальных сетях сообщения с призывами выходить на митинги в поддержку «революции» в городе Ариха, который находится в зоне мониторинга. Напомним, боевики и прежде сгоняли жителей на демонстрации с целью их использования в качестве живого щита.

Тем временем в населенном пункте Аль-Ках в северной части Идлиба был предотвращен взрыв. Согласно данным Telegram-канала (NovostiDamask), на одной из улиц поселения было найдено и обезврежено СВУ. Этот район контролируется боевиками протурецких формирований. Предполагается, что к осуществлению вылазок здесь могут быть причастны члены террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», с которой у союзников Турции в последнее время обострились отношения. Напомним, ранее также стало известно о взрыве в лагере для беженцев у находящейся поблизости деревни Тарманин.

Ирак

Турецкое Минобороны заявляет о том, что члены группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), базирующиеся на севере Ирака, активизировали вылазки на территории Турции. Согласно информации, опубликованной на официальном Twitter-канале ведомства (tcsavunma), атаке подвергся автомобиль гуманитарной организации Vefa. Два сотрудника движения были застрелены, еще несколько получили ранения. Медиапорталы, подконтрольные РПК, пока не заявляли о причастности членов формирования к нападению.

После случившегося военнослужащие ВС Турции прибегли к проведению спецоперации, направленной на выявление предполагаемых укрытий курдских боевиков в приграничных районах. В результате схрон РПК был обнаружен в пещере в провинции Ширнак, граничащей с Иракским Курдистаном. Из тайника были изъяты 30 ящиков с крупнокалиберными пулеметами.