Названа дата возобновления чемпионата России по футболу

Москва, 15 мая. Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Решение об этом принял сегодня исполком Российского футбольного союза.

«Сезон Тинькофф РПЛ (новое название ЧР. — Прим. ФАН) возобновится 21 июня. Командам будет разрешено делать по 5 замен в матче», — сообщается в Twitter РФС.

Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

В РФС также уточнили, что первенства Олимп - Футбольной национальной лиги и Олимп-Профессиональной футбольной лиги были завершены по состоянию на 17 марта. Клубы, занявшие 15 и 16 места в рамках Тинькофф РПЛ выбывают в Олимп - ФНЛ. При этом два первых места Олимп-ФНЛ получают право подняться в Тинькофф РПЛ.

Напомним, бюро исполкома РФС в середине марта приостановило все соревнования на фоне пандемии коронавируса. Футбольные чемпионаты были приостановлены и в других странах. Исключением стала только Белоруссия.

Первой матчи возобновила Германия. Первые игры Бундеслиги будут сыграны уже 16 мая. Матчи Английской премьер-лиги начнутся в июне. Италия и Испания пока не определили даты возобновления своих чемпионатов. Во Франции и Нидерландах решили не завершать футбольный сезон.