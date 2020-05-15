Германия не выведет «Северный поток-2» из-под директивы ЕС. События дня. ФАН-ТВ

Германия не выведет «Северный поток-2» из-под новой Газовой директивы ЕС. Изначально обсуждалась возможность освободить проект от требований документа. Бумага, в которую Евросоюз поспешно вносил правки в феврале, ограничит транзитные мощности трубопровода. Это коснется той части «Северного потока», что пролегает по территориальным водам ФРГ. Немецкая коллегия приняла заявки от операторов проекта 12 мая. Рассмотрение ходатайства завершилось сегодняшним отказом.

Быкову предъявили обвинение в двойном убийстве

Красноярскому экс-чиновнику и бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение. В Следкоме сегодня заявил, что после масштабного комплекса действий, опроса свидетелей и розыскных мероприятий оперативники нашли подтверждение, что именно Быков был заказчиком и организатором двойного убийства в 1994. Напомним, это была «разборка» в стиле 90-х. Двоих молодых людей киллеры расстреляли днем прямо на улице. Убитыми были Кирилл Войтенко и Александр Наумов — в некотором роде «коллеги» Быкова по преступной группировке, с которыми у него случился конфликт. Новое уголовное дело появилось на основе показаний свидетелей, которые молчали 26 лет.

«Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку», — заявили в Следственном комитете РФ.

Быкова задержали 7 мая в его собственном коттедже в одном из элитных районов Красноярска. На его счету уже есть судимости и тюремные сроки. Расследование по данному делу продолжается. Обвиняемый находится под стражей.