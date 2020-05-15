Германия не выведет «Северный поток-2» из-под директивы ЕС. События дня. ФАН-ТВ

ФРГ не выведет «Северный поток-2» из-под директивы
Германия не выведет «Северный поток-2» из-под новой Газовой директивы ЕС. Изначально обсуждалась возможность освободить проект от требований документа. Бумага, в которую Евросоюз поспешно вносил правки в феврале, ограничит транзитные мощности трубопровода. Это коснется той части «Северного потока», что пролегает по территориальным водам ФРГ. Немецкая коллегия приняла заявки от операторов проекта 12 мая. Рассмотрение ходатайства завершилось сегодняшним отказом.
Быкову предъявили обвинение в двойном убийстве
Красноярскому экс-чиновнику и бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение. В Следкоме сегодня заявил, что после масштабного комплекса действий, опроса свидетелей и розыскных мероприятий оперативники нашли подтверждение, что именно Быков был заказчиком и организатором двойного убийства в 1994. Напомним, это была «разборка» в стиле 90-х. Двоих молодых людей киллеры расстреляли днем прямо на улице. Убитыми были Кирилл Войтенко и Александр Наумов — в некотором роде «коллеги» Быкова по преступной группировке, с которыми у него случился конфликт. Новое уголовное дело появилось на основе показаний свидетелей, которые молчали 26 лет.
«Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку», — заявили в Следственном комитете РФ.
Быкова задержали 7 мая в его собственном коттедже в одном из элитных районов Красноярска. На его счету уже есть судимости и тюремные сроки. Расследование по данному делу продолжается. Обвиняемый находится под стражей.
В Бурятии повторный случай коронавируса
В Бурятии зафиксирован первый случай повторного заболевания новым коронавирусом. Главврач республиканской больницы Татьяна Сымбелова, сообщила, что одна из пациенток прошла полноценное лечение в медучреждении. Перед выпиской у нее дважды брали анализ на COVID-19, оба показали отрицательный результат.
«Двадцать первого апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. По месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали. Она сейчас находится у нас на лечении. Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции», — заявила Татьяна Сымбелова, главврач Бурятской республиканской инфекционной больницы.
Напомним, ранее вирусологи заявляли, что абсолютный иммунитет к COVID-19 появляется лишь у 7-8% зараженных. У такого же числа переболевших антитела не вырабатываются вообще.
Москва купила крупнейшего производителя масок
Правительство Москвы купило крупнейшего российского производителя медицинских масок. ООО «КИТ» (Компания инновационных технологий) стало собственностью столичных властей еще в марте, когда стало ясно, что скоро в средствах защиты появится острая необходимость. Сделка была заключена во избежание дефицита и спекуляций. По отношению к началу года компания нарастила мощности по производству вдвое — до миллиона масок в день. До конца 2020-го планируется увеличить их число до 2-3 миллионов. При этом стоимость сырья для их изготовления на фоне пандемии выросла в несколько раз. А столице нужно 4 миллиона штук ежесуточно — это по самым скромным подсчетам. Напомним, в Москве и Петербурге введен режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты. Такие же требования вводятся в отдельных субъектах на усмотрение региональных властей, в зависимости от обстановки.