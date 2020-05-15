Россия предложила США начать изучать вопросы, вызывающие обеспокоенность

Москва, 15 мая. Россия предлагает США во избежание обвинений во вмешательстве в выборы воссоздать механизм изучения вопросов, вызывающих обеспокоенность, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

Дипломат подчеркнул, что в Москве позицию заокеанских партнеров о якобы вмешательстве в американские выборы считают несостоятельной.

«Между Москвой и Вашингтоном существуют закрытые каналы связи для построения доверительного диалога и прояснения вопросов, вызывающих обеспокоенность двух стран», — добавил он в интервью РИА Новости.

Напомним, расследованием так называемого «Раша гейт» занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. На эту «охоту на ведьм» (как называл его работу президент Штатов Дональд Трамп) он потратил два года и миллионы долларов американских налогоплательщиков. В итоге расследование оказалось несостоятельным, и Мюллер был вынужден признать, что не надел никаких доказательств этого мнимого вмешательства и «сговора Трампа с Кремлем».

Более того, весь этот скандал о «российском следе» в победе Дональда Трампа на выборах 2016 года стал представляться бредом выжившего из ума старика, а у Мюллера даже заподозрили старческую деменцию. Такое мнение, в частности, высказали адвокат Трампа Руди Джулиани, американский журналист Адам Милль, а также радиоведущий Марк Левин.