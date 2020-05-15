Автоэксперт Попов предложил ввести бесплатное государственное КАСКО в РФ

Москва, 15 мая. Введение бесплатного государственного КАСКО может помочь отечественным автопроизводителям без вливания бюджетных средств сохранить налаженные локализационные и иные базы. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Попов считает, что создание льготных условий кредитования является самой очевидной мерой поддержки.

«Также важно продолжать продлевать трейд-ин программы на покупку машин российского производства», — заметил эксперт.

Он также отметил, в РФ все происходит несколько иначе. Он подчеркнул, что нет смысла выделять бюджетные деньги производителям, если авто никто не покупает. Только создание выходных условий для покупателя принесет выгоду заводам, людям и государственной экономике.

«Было бы здорово, если бы при покупке российского автомобиля по автокредиту государство взяло на себя нагрузку на КАСКО», — объяснил Попов.

На сегодняшний день проблема заключается в том, что дилеры неохотно продают машины без КАСКО. Отмечается, что покупатель может отказаться от КАСКО, но сделать это достаточно проблематично, передает «Инфореактор».

«Если государство примет на себя это бремя, то будет очень хорошо. Коммерческий институт, который не может отказать, пришелся бы очень кстати. При автокредите банки выкатывают КАСКО, являющийся забором, который не перешагнуть покупателю автомобиля», — подытожил Попов.

В первый год КАСКО обходится автолюбителю в сумму от 50 тысяч рублей. Данная сумма является неподъемной для человека, который долго копил на машину. Эксперт уверен, что нужно делать скидки более привлекательными для покупателей отечественных авто.