Лавров заявил, что не ожидает прежней «свободы» после победы над коронавирусом

Москва, 15 мая. Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после победы над коронавирусом, поскольку некоторые ограничительные меры сохранятся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», — сказал министр.

Как отметил глава дипломатического ведомства, снятие ограничений, введенных из-за пандемии, будет происходить постепенно, поэтому восстановление мировых связей во всех областях займет длительное время. Также Лавров заявил в интервью РБК, что похожего мнения придерживаются различные аналитики. По мнению экспертов, о которых упомянул глава МИД, даже после снятия ограничений и изобретения вакцины «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет».

Министр предположил, что перестраховочные меры сохранятся в транспортной сфере, например, в самолетах и поездах. При этом очень жестких ограничений Лавров не ожидает.

Кроме того, глава МИД РФ сообщил, что не видит оснований вводить в будущем выездные визы для россиян, передает «Царьград». Министр предположил, что подобные слухи распространяют те, кто тоскуют по Советскому Союзу.

По данным на 15 мая, в России выявлено 262 843 случая коронавируса, передает НСН. 58 226 человек с инфекцией уже полностью выздоровели.