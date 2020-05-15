Китай осудил западные СМИ за фейковые статьи о коронавирусе в России

Москва, 15 мая. Китай выступил в поддержку России на фоне обвинений о якобы занижении цифр летальности из-за коронавирусной инфекции нового типа. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что китайские власти оказывают поддержку РФ в борьбе с распространением инфекции и осудил западные СМИ за фейковые статьи о коронавирусе в России.

Лицзянь обратил внимание на то, что «некоторые западные СМИ пытаются раздуть тему с уровнем смертности от COVID-19 в России».

«Китай решительно поддерживает усилия РФ в борьбе с коронавирусом и верит, что под сильным руководством президента Владимира Путина российский народ сможет добиться победы в борьбе с пандемией», — сказал официальный представитель МИД КНР.

По его словам, международному сообществу стоит объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса, а не «делать поспешные выводы и сваливать вину на других».

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Российские власти принимают превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса: закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме. Россиянам рекомендуют сохранять социальную дистанцию и в общественных местах надевать маску и перчатки. Дальнейшие решения касательно снятия ограничительных мер будут принимать главы регионов, исходя из эпидемиологической ситуации.