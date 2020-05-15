«Шалунишки» Королева и Малахов взволновали поклонников певицы игривым видео

Москва, 15 мая. Популярная певица Наташа Королева опубликовала игривое видео с телеведущим Андреем Малаховым в Instagram. Поклонников певицы взволновала возможная реакция на ролик супруга Королевой — бодибилдера и стриптизера Сергея Глушко, известного под кличкой Тарзан.

Королева сообщила, что 16 мая выйдет в эфир выпуск шоу «Привет, Андрей!» с ее участием.

«Мы шалим, поем, танцуем, вспоминаем и кайфуем!!! Присоединяйтесь!» — призвала певица фанатов.

На анонсирующем видео Малахов и Королева сначала приобнимают друг друга, затем ведущий галантно берет певицу за руку.

«Я ждал этого события несколько лет, и сейчас оно случилось! Мы одни в этой студии, нас никто не видит, и мы забудем о коронавирусе», — заявил Малахов.

«На миллионную аудиторию телезрителей мы расскажем много интересных секретов», — сообщила Королева.

«Будет жарко!» — добавил телеведущий.

В конце ролика Малахов и Королева спрятались за большим букетом и сделали вид, что целуются. Многие подписчики певицы были в восторге от видео, но испугались за ее отношения с супругом.

«Вот вам Тарзан-то шею намылит», — написала modnica_v.

«Шалунишки!» — отметила anna.samsonova_minsk.

«Ух, жаришка!» — прокомментировала ya_ksysha.

«Мечтаю посмотреть, будет жарко, с нашей Наташей неважна погода», — сделала комплимент певице ira.n2804.

Ранее Наташа Королева поделилась с поклонниками «постельной» сценой с Тарзаном. Певица показала, как они с мужем проводят время на самоизоляции.