Депутат Аксаков предлагает продлить программу льготной ипотеки под 6,5%

Москва, 15 мая. Программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых нужно продлить и после 1 ноября 2020 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я поддерживаю программу льготной ипотеки, согласно которой до 1 трлн рублей дополнительных ипотечных кредитов будет выдано нашему населению. И мы видим, что уже в конце апреля был всплеск спроса на ипотечные кредиты. Очевидно, что он связан как раз с запуском соответствующей программы. Я бы ее продлил, учитывая непростую экономическую ситуацию в нашей стране», — сказал Аксаков в ходе онлайн пресс-конференции.

По мнению депутата, в связи с падением ВВП России необходимо вводить меры поддержки для «локомотивных отраслей страны». Он убежден, что благодаря ипотеке поддерживается строительная индустрия, поэтому стоит продлить эту программу. При этом Аксаков добавил, что пока правительство России не поддерживает такую инициативу.

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.

Программу предложили распространить на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Для этого нужно выполнить следующие условия: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования — жилье в новостройке.