Генерал-майор Макарук назвал две помехи для вторжения армии США в Россию

Москва, 15 мая. Американские Вооруженные силы не могут рассчитывать на быстрое достижение стратегических целей в случае конфликта с Россией или Китаем, считает член президиума Общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Михаил Макарук.

В интервью изданию «Политэксперт» он назвал два препятствия, которые помешают оперативному развертыванию армии США при возможном вторжении на территорию РФ и Китая.

«Во-первых, это большие территории. Во-вторых, и Россия, и Китай обладают силами и средствами обнаружения воздушных целей и перехвата их на дальних рубежах», — отметил Макарук.

Таким образом, опасения Пентагона относительно своих возможностей вполне оправданы. Более того, планам американского генштаба помешает тесное взаимодействие Москвы и Пекина.

«Уверен, что планы совместного противостояния обсуждаются на самом высоком уровне», — добавил военный эксперт.

По его мнению, не стоит сомневаться в том, что российско-китайское сотрудничество будет сохраняться на протяжении ближайших десятилетий.

Кроме того, особую озабоченность у американских военных вызывают системы противовоздушной обороны (ПРО), а также наличие у России и Китая кибероружия и тактического ядерного вооружения. Указанные факторы затрудняют возможность военного вторжения США.