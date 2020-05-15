В ДНР объяснили, почему Украина выбрала силовой сценарий в Донбассе

Украина подтягивает новые формирования к линии разграничения и усиливает обстрелы территории республик. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

Киев исключает

Киевские представители в контактной группе во время переговоров по урегулированию кризиса на территории Донбасса исключили возможность закрепления особого статуса региона в украинской конституции.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. — Прим. ФАН) в Конституции Украины», — подчеркивается в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Переговоры контактной группы по преодолению кризиса прошли в видеорежиме 13-14 мая.

Силовой сценарий

Как отметил Олег Онопко, прошедшие в рамках «минского формата» переговоры в очередной раз подтвердили недоговороспособность Украины. Киев постоянно пытается выставлять на всеобщее обозрение свое мифическое стремления к миру, урегулированию и стабилизации гуманитарной ситуации, но в реальности придерживается именно агрессивного и силового сценария.

«По итогам последних переговоров Украина официально заявила, что закрепление особого статуса Донбасса в конституции невозможно. Это явное противоречие минским договоренностям. Такая риторика ведет только к эскалации конфликта. Что мы и наблюдаем на линии разграничения. Заявляя о необходимости разведения сил и средств, Украина подтягивает новые формирования к линии разграничения и усиливает обстрелы территории республик. Говоря об урегулировании гуманитарной ситуации, усиливает блокаду и противодействует открытию новых КПВВ», — пояснил Олег Онопко.

При этом, заметил политик, в официальных украинских информационных сводках главный упор делается не на улучшение жизни и благосостояния жителей Донбасса с обеих сторон линии разграничения.

«Упор делается на верификации имущества, которое Украина почему-то до сих пор считает своим, и возвращении украинского налогообложения на наших территориях. Это откровенный абсурд, не имеющий под собой никаких реальных оснований. Пока риторика Киева не сменится, пока будет полное политическое бездействие украинских кураторов и затягивание переговорного процесса Украиной, — двигаться дальше по пути мирного урегулирования невозможно», — добавил Олег Онопко.

Политик выразил надежду, что участники «нормандского формата» также осознают «очевидный факт мошенничества» Владимира Зеленского в минском процессе и в ближайшем будущем на Киев будет оказано давление от тех, кого украинские политики считают своими партнерами.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.