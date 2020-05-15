Анохин назвал ООН организацией, подчиняющейся США

В Комитете по чрезвычайным ситуациям Тархуны заявили о том, что город и муниципалитет Ан-Навахи аль-Арбаа страдают от действий вооруженных протурецких группировок и блокады со стороны Турции, но ООН никак не комментирует ситуацию. Об этом сообщает арабское издание Libya 24.

Согласно тексту опубликованного заявления, действия протурецких боевиков направлены против мирных жителей и приравниваются к военным преступлениям. Попытка отрезать районы от снабжения продуктами и лекарствами — это своеобразная форма наказания граждан за то, что выходцы из этих районов приняли меры для обеспечения безопасности во всех частях Ливии.

Комитет осудил молчание со стороны ООН в отношении нападений на грузы для мирных жителей Тархуны и муниципалитета Ан-Навахи аль-Арбаа, население которых насчитывает порядка 500 тысяч человек, и призвал ООН и ее представителя Стефани Уильямс пересмотреть свою позицию, подчеркнув, что роль МООНПЛ заключается в защите гражданского населения.

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин отметил, что ООН находится под влиянием США и давно перестала быть самостоятельной организацией.

«Если США одобряют положение дел в Ливии, то большинство стран, по крайней мере, две трети, будет молчать. А на Совбез тоже не надо рассчитывать, потому что любое предложение по нормализации ситуации в Ливии с нашей стороны будет блокировано Соединенными Штатами, так что ситуация патовая. Изменить там можно все только с кардинальным решением, приведут страну в нормальное состояние — это действия маршала. Чем раньше он закончит боевые действия, тем быстрее Ливия приступит к мирной жизни», — убежден Анохин.

Эксперт отметил также особый цинизм со стороны Турции в погоне за своими интересами, преследуемыми в Ливии. По мнению Владимира Анохина, Эрдоган считает, что должен создать свой «султанад», свою империю, вернув Турции бывшие территории.

«Он всегда любит давить на слабых, и в данном конкретном случае он получит в ответ, на мой взгляд, пощечину от линии арабских государств, от Ливии, а Европа найдет повод ему отомстить за ту самостоятельность, которую он проявляет. Со всех сторон он (Эрдоган — Прим. ФАН) сейчас обложен, и ему ничего не остается делать, кроме как идти ва-банк. Что он и делает, как хитрый и недостаточно подлый руководитель», — считает собеседник ФАН.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Тархуны призвал гуманитарные и правозащитные организации принять меры для прекращения преступлений, совершаемых правительством Файеза Сарраджа, которое заявляет о своей легитимности при наличии прямой военно-политической поддержки со стороны Турции.