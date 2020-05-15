Словения первой в Европе объявила о завершении эпидемии коронавируса в стране

Москва, 15 мая. Премьер-министр Словении Янез Янша объявил о прекращении эпидемии коронавируса на территории страны. По его словам, на данный момент в Словении сложилась наиболее благоприятная обстановка по коронавирусу в Европе.

«Что позволяет нам объявить о конце эпидемии», — подчеркнул он.

Как пишет France Presse, первый случай заражения COVID-19 в Словении был зафиксирован 4 марта. Страна объявила эпидемию коронавируса 12 марта. Чуть позже, 16 марта, власти страны ввели карантин. Число зараженных постепенно выросло до 1 464, умерли 103 человека. Основная часть заразившихся находится в самоизоляции по месту жительства, госпитализируют только лиц с тяжелыми симптомами.

Как говорится в решении правительства, Словения готова открыть границы для Европейского союза. Жители других регионов должны будут при въезде проходить карантин. Останутся в силе и другие ограничения, например, запрет на массовые публичные собрания, необходимость носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

Напомним, в четверг, 14 мая, кабинет министров страны принял решение об отмене с 18 мая ограничительных мер на работу непродовольственных магазинов, ресторанов и других предприятий сферы услуг, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Ранее были обнародованы результаты лечения коронавируса плазмой в России. Эффект от лечения был отмечен лишь у восьми из 20 пациентов.

Клинический эффект был отмечен у восьми из девяти тяжелых пациентов, при этом эффекта не было у 11 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

В презентации также говорится, что опыт лечения пациентов с тяжелым течением заболевания препаратами с заявленной противовирусной активностью демонстрирует отсутствие явного эффекта. «Тоцилизумаб» не уменьшает дыхательную недостаточность, хотя и блокирует лихорадку, говорится в презентации.