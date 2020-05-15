«Новая газета» не смогла убедить аудиторию в честности голосования по премии Немцова

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова в эфире «Эха Москвы» заявила, что голосование за кандидатов на премию Немцова было надежно защищено от накруток. Однако ее слова не соответствуют действительности. Еще в апреле Федеральное агентство новостей смогло наглядно продемонстрировать, как любой пользователь Сети может легко обойти «надежную» защиту голосования.

В понедельник, 11 мая, на сайте «Новой газеты» завершился этап голосования за финалистов премии Фонда Бориса Немцова. За месяц читатели издания должны были выбрать из 36 претендентов пятерку наиболее заметных оппозиционных активистов. В дальнейшем одному из них жюри фонда присудило бы премию в размере 10 тысяч евро.

Но поздно вечером 11 мая редакция издания опубликовала статью, в которой признала, что голосование носило «манипулятивный характер». В частности, отмечалась подозрительная активность пользователей из Московского региона. Итог предсказуемый: еще 21 апреля журналисты ФАН продемонстрировали, как обойти защиту сайта «Новой газеты» от накруток. В Сеть был выложен видеоролик, в котором наглядно демонстрировалось, как любой читатель, не обладающий специальными знаниями и навыками, может отдавать за своего кандидата бесконечное число голосов.

Учитывая вскрывшиеся манипуляции голосованием, «Новая» аннулировала результат. Согласно регламенту проведения премии, теперь жюри выберет победителя из лонг-листа. Казалось бы, ситуация разрешилась благополучно. Конечно, либеральное издание постаралось сделать вид, что оно само признало свои ошибки. Но формально часть наших требований была выполнена — читателей «Новой» не стали обманывать и голосование отменили.

«Новая газета» подтвердила выводы ФАН

Однако 13 мая пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» попыталась оправдать свое издание странным образом. Она заявила, что газета якобы на должном уровне обеспечила техническую часть голосования — защитила от атак, ботов и накруток. А неправдоподобное распределение голосов она списала на необычайную активность сторонников некоторых оппозиционеров. Однако это заявление противоречит как доказательствам, представленным ФАН, так и итоговому заявлению.

Заявление Прусенковой прямо противоречит как нашему расследованию, так и выводам, озвученным редакцией «Новой газеты» по завершении голосования. Во-первых, в Сети в открытом доступе находится видеозапись, на которой показано, как с помощью обычного браузера и общедоступного плагина к нему происходит накрутка голосов на сайте «Новой газеты». Маловероятно, что Прусенкова не знает о существовании этого ролика, а значит, она сознательно ввела в заблуждение слушателей «Эха Москвы».

Во-вторых, если накруток якобы не было, как уверяет пресс-секретарь издания, то почему голосование было отменено? Да, сторонники одних претендентов могли быть активнее сторонников других, но именно такая ситуация, по сути, и определяет, кто из претендентов был наиболее активен за прошедший год.

И в-третьих, в итоговой статье «Новой газеты» прямо говорится об аномальном поведении посетителей из Московского региона. В подтверждение своих слов редакция приводит данные из «Яндекс.Метрики». Утверждается, что несколько тысяч посетителей по некоей причине многократно посещали страницу голосования.

Именно эта информация полностью подтверждает расследование ФАН о доступной накрутке. Как было установлено, вся защита «Новой газеты» основана на сборе цифровых отпечатков. Сперва «Новая» собирала отпечатки компьютеров пользователей, не предупреждая посетителей об этом. Такая практика является незаконной, так как отпечатки устройств относятся к персональным данным, на что указал ФАН. Через день после публикации нашего расследования все страницы с голосованиями по премии Немцова оказались недоступны почти на сутки, а после восстановления их работы выяснилось, что защита была упрощена до сбора цифровых отпечатков браузеров. Их собирать легально. В своей итоговой статье «Новая» признается, что выводы ФАН были полностью верны.

А раз так, то данные «Яндекс.Метрики», опубликованные редакцией «Новой газеты», подтверждают применение накруток. При обходе защиты, основанной на сборе цифровых отпечатков браузеров, нет необходимости менять IP-адреса, подменяются только данные о браузере пользователя. А «Яндекс.Метрика» проводит анализ именно по IP-адресам и сопутствующим данным. Накрутка с подменой цифровых отпечатков в отчете метрики будет выглядеть именно так, как показана «Новой газетой» в отчетном материале: отдельные пользователи со стабильным IP-адресом многократно обновляют страницу с голосованием, чтобы снова и снова отдавать голос за нужного кандидата.

Кому выгодно?

Таким образом, Прусенкова в эфире «Эха Москвы» дважды озвучила недостоверные утверждения — «Новая газета» не только не обеспечила должной технической организации голосования, но и допустила использование накруток, хотя с помощью данных «Яндекс.Метрики» она могла оперативно отслеживать применение накруток. Но по какой-то причине они не стали реагировать, а дотянули голосование, превратившееся в фарс, до конца.

Признай они свои ошибки после первого же расследования ФАН, голосование можно было бы перезапустить с более надежной системой защиты, незначительно сдвинув окончание. В итоге в этом году голосование как этап премии полностью отменено, жюри не будет обращать на него внимания, как того требует регламент. Мы не исключаем, что данная ситуация была создана искусственно редакцией «Новой газеты». Вполне возможно, что в шорт-лист для голосования не вошел действительно нужный им претендент, поэтому голосование было аннулировано в последний момент, а победитель будет выбираться из лонг-листа.

Однако подтвердить или опровергнуть эту версию можно будет только после того, как жюри назовет победителя. Кто знает, вдруг им окажется Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»? К сожалению, лонг-лист фонд Немцова в открытый доступ не выкладывает.