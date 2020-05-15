Клинцевич спрогнозировал последствия решения Германии помешать «Северному потоку — 2»

Российский политик, член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал о последствиях решения Германии помешать строительству «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало оператору строительства «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — в выведении газопровода из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Это означает, что оператор «Северного потока — 2» должен будет резервировать не менее 50% своих мощностей для неких «альтернативных поставщиков», даже при их отсутствии. Таким образом, российский газовый монополист — компания «Газпром» — сможет поставлять в Европу только 27,5 миллиарда кубометров в год, а не заложенные в проекте 55 миллиардов.

Подробности этой коллизии приводит ТАСС.

Комментируя очередные препятствия, чинимые Германией «Северному потоку — 2», член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что действия Берлина здесь явно несамостоятельны. Однако, по мнению российского сенатора, в данном случае Европа, руководствуясь своими экономическими интересами, просто вынуждена будет пересмотреть невыгодное для себя решение.

«Реальное военно-политическое и экономическое влияние Соединенных Штатов на всю Европу и на Германию в частности колоссальное, это факт, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Тем не менее дискриминационное решение по «Северному потоку — 2» для многих стало неожиданным. В этом решении отсутствует логика. На мой взгляд логично, когда европейские страны, в том числе Германия, прежде всего думают о своих национальных интересах. Как говорится, своя рубашка ближе к телу».

Тем не менее, несмотря на сложные экономические условия в связи с пандемией COVID-19, Берлин принял абсолютно нелогичное решение, наносящее вред всей Европе, сетует российский политик.

«В нынешних непростых условиях Германию ждет серьезная экономическая просадка, если «Северный поток — 2» не заработает в полную силу. Уверен: европейцы пошли на этот шаг в угоду американцам, точнее — просто прогнулись под США. Это печальная новость. Видимо, Германия так боится прямой конфронтации с США, что вынуждена принимать столь невыгодные для себя решения», — отмечает Клинцевич.

Политик попытался спрогнозировать последствия решения немецкого регулятора.

«Если экономика Германии хоть сколько-нибудь оправится от последствий пандемии, у них неизбежно возникнет огромная потребность в дешевом, но очень качественном российском газе, — говорит собеседник ФАН. — Американский сжиженный газ эту потребность никак не покроет, в первую очередь в силу своей дороговизны, а также из-за сложностей с доставкой. Поэтому уверен: нынешнее решение Германии по «Северному потоку — 2» — временное. Видимо, немецкий регулятор опирался на какие-то второстепенные факторы, с которыми под давлением определенных сил вынужден был считаться».

По мнению российского сенатора, скорее всего, эти второстепенные факторы не устоят перед знаменитым немецким прагматизмом.

«Европа к этому вопросу обязательно вернется, ей без «Северного потока — 2» просто не прожить. На данном этапе, на фоне экономического спада, в газовом топливе может быть такой острой необходимости нет, но это временное явление. Так или иначе экономика начнет расти. Да, сегодня американцы прогнули Германию, заставили европейцев играть в свою игру. Это не удивляет: США игнорируют любые интересы, кроме собственных. Я про Россию даже не говорю. Россия и Китай для США — просто стратегические конкуренты, поэтому американцы всячески пытаются нас ослабить. К этому надо относиться спокойно и просто с этим бороться. Но США без стеснения стараются прогнуть и своих ближайших партнеров — европейцев, создавая Европе огромные проблемы. Это будет иметь далеко идущие последствия. Вместе с тем у меня есть полная уверенность, что очень скоро все вернется на круги своя, и «Северный поток — 2» заработает с полной нагрузкой, потому что Европе без российского газа просто не обойтись», — резюмировал Франц Клинцевич.

Слова российского сенатора подтвердились практически сразу — оператор «Северного потока — 2»— компания Nord Stream 2 AG — готова оспорить решение немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия газовой директивы ЕС. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в пятницу, 15 мая.