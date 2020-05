Лавров заявил об ответственности СМИ за свои публикации после фейков FT и NYT

Москва, 15 мая. МИД РФ не намерен предпринимать какие-либо действия в отношении американских изданий Financial Times и The New York Times, которые опубликовали фейковые статьи о якобы фальсификации статистики смертности от коронавируса в России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По его мнению, СМИ должны отвечать за свои материалы, этими вопросами должен заниматься Роскомнадзор.

«Я в принципе против того, чтобы устраивать судилище над журналистами, но журналисты должны отвечать за то, что они печатают», — подчеркнул Лавров.

Ранее Financial Times и The New York Times опубликовали материалы, в которых утверждалось, что число смертей от коронавируса в России якобы может превышать официальную статистику. В ответ Роскомнадзор инициировал проверку публикаций, передавало Федеральное агентство новостей.

В МИД также отреагировали на фейковые статьи. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что американские издания не стремились найти правду. По ее словам, силы на Западе стараются использовать нестабильную эпидемиологическую ситуацию в мире для дискредитации неугодных правительств.