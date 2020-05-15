Сын Ирины Цывиной незаконно завладел ее наследством

Москва, 15 мая. Наследство российской актрисы Ирины Цывиной стало яблоком раздора среди ее детей. Сын артистки незаконно завладел имуществом, которое она оставила после смерти.

Год назад умерла 55-летняя актриса Ирина Цывина. Она не страдала от хронических заболеваний, поэтому и не оставила завещания. У актрисы остались двое взрослых детей — сын Евгений и дочь Зинаида. Сейчас они занимаются разделом наследства — трех квартир, дома и участка. Адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник ранее сообщила, что наследство между ними было поделено поровну. Однако, по ее словам, Евгений мог претендовать на большую часть имущества, но в судебном порядке.

Как рассказал сосед Евгения по имени Дмитрий, тот прибрал к рукам имущество матери.

«Он сдал все квартиры и на заработанные деньги спокойно живет. Женя ни копейки не высылает сестре! А ведь Зина по праву наследница половины имущества. Почему же брат наплевал на это и незаконно распоряжается ее квадратными метрами?» — рассказал Дмитрий.

Ирину Цывину, скончавшуюся на 56-м году жизни, похоронили под фамилией ее супруга Александра Благонравова. Звезда сериала «Кадетство» была замужем четыре раза, однако актрису запомнили как вдову Евгения Евстигнеева. Первый брак актрисы был фиктивным: ради получения прописки в Москве. Во второй раз Цывина вышла замуж за Евстигнеева, их пару считали идеальной. Сын Цывиной Евгений Благонравов рассказал, что предчувствовал смерть своей родительницы. По словам мужчины, 18 апреля он никак не мог уйти на работу.