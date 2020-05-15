Аксаков рассказал, когда восстановится банковская система России

Москва, 15 мая. На восстановление банковской системы после кризиса, связанного с коронавирусом, уйдет весь 2020 год и первая половина 2021 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Многое зависит от того, как будет развиваться российская экономика и как будет расти платежеспособность населения. Думаю, что на восстановление банковской системы в полной мере уйдет весь этот год и первая половина следующего года», — сказал депутат на пресс-конференции.

По мнению Анатолия Аксакова, российская банковская система имеет большой запас прочности и сохраняет стабильность. Сами банки очень ответственно подошли к пандемии коронавируса, к тому же, есть подушка безопасности.

Парламентарий убежден, что в целом банковская система развивалась более быстрыми темпами, чем вся российская экономика.

«Разразившийся кризис уже показал, что банковская система весьма твердо стоит на ногах, встречая проблемы более уверенно, чем остальные секторы экономики. Во многом это происходит благодаря действиям Центробанка по оздоровлению банковской системы, очищению от недобросовестных участников и аккуратного управления макроэкономическими показателями», — добавил законодатель.

Отметим, ранее Банк России внес в Госдуму свой годовой отчет за 2019 год. Документ отражает приоритеты мегарегулятора и решения, которые принимались для обеспечения ценовой, финансовой стабильности и развития финансового рынка страны.

Согласно отчету, по итогам 2019 года Центробанк получил убыток в размере 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд рублей годом ранее. При этом объем активов достиг 40,5 трлн рублей, что на 2,9% больше, чем год назад.