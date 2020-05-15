Баранец рассказал, как беспилотная АПЛ «Посейдон» создаст цунами у берегов противника РФ

Беспилотная АПЛ «Посейдон» способна вызвать цунами у берегов потенциального противника России при помощи ядерного оружия. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Как написал китайский портал «Чжунго цзюньван», российская армия разработала новый способ атаки противника с помощью ядерных ракет, пущенных атомными подлодками. Так, китайские журналисты оценили появление в составе Военного-морского флота России беспилотной атомной подводной лодки «Посейдон», о которой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в 2018 году.

Как указывают авторы, субмарина способна двигаться с высокой скоростью, а также может погружаться на большую глубину и нести ядерный заряд. Китайское издание подчеркивает, что российские военные смогут применять ее как против вражеских кораблей, так и для поражения береговой инфраструктуры. «Посейдон» будет спущена на воду через два месяца, после этого в течение двух лет ее будут испытывать. Эксперты обратили внимание на то, что крупногабаритные атомные подлодки в сочетании со стратегическими ядерными ракетами являются новым поколением ядерного вооружения России.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Баранец объяснил, что АПЛ «Посейдон» — это «уникальное беспилотное оружие», которого нет ни у одной страны мира, и рассказал о его особенностях.

«Во-первых, это беспилотный подводный аппарат, у которого есть очень могучая ядерная боеголовка. Он способен находиться в океане на глубине более одного километра, куда ни одна подводная лодка не сможет нырнуть. Во-вторых, скорость этой «ракеты» по самым скромным данным от 90 до 100 узлов (примерно 50 км/ч). Сегодня в мире нет ни одной подводной лодки, способной поразить цель на такой глубине. В-третьих, лодка является межконтинентальным оружием, которое не знает, что такое дальность действия. Она способна запросто обогнуть земной шар и упереться во вражеский берег, чтобы нанести противнику наибольший урон», — пояснил Баранец в беседе с ФАН.

Собеседник ФАН считает, что субмарина станет «страшным» оружием против США, в частности, для их стратегических объектов. Например, целью «Посейдона» может стать самая крупная морская база США «Норфолк», где обычно стоят 60% авианосцев и гигантское количество атомных подводных лодок.

«Это очень заманчивая и интересная цель для «Посейдона». Подойдя к вражескому берегу незаметно, беспилотный аппарат зарывается в ил, где его никто не сможет обнаружить, и ждет боевой команды. В нужный момент следует команда на взрыв, который будет ядерным. После него возникнет не только гигантская водная воронка, но также начнется такое страшное цунами, которое будет смывать своим могучем телом все, что попадается на его пути: корабли, авианосцы и города. Здесь никаких средств у противника против «Посейдона» нет, и вряд ли они появятся в ближайшие 100 лет», — добавил он.

Ранее начались контрольные испытания атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А». Как известно, АПЛ должна пройти ряд тестов перед включением ее в состав ВМФ России.

Капитан 1 ранга Василий Дандыкин в беседе с ФАН сообщил, что АПЛ «Князь Владимир» станет одной из основных сил ядерного сдерживания и не позволит США нарушить ядерный паритет.