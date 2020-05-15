Москва, 15 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин для постановки вопроса о запрете на выезд россиян за границу.

Как объяснил дипломат журналистам, он также не видит причины для такой постановки вопроса в целом. МИД РФ рассказал, будут ли сохранены ограничения на выезд россиян за границу.

«Это не привилегия, это конституционное право. Но я считаю, что и выезд в туристическую поездку по своей стране — это серьезное дело», — добавил Лавров.

Как пишет РБК, министр уточнил, что выезд россиян за границу потребует очень серьезной подготовки. Он посоветовал гражданам не пренебрегать страховками.

Ранее стало известно, что Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. К этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиационное сообщение, которое было остановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса.

С середины июня в стране будет возобновлен внутренний туризм, а в июле Грузия сможет принять иностранных туристов. Для них планируется создать так называемые «безопасные коридоры».

Отметим, что Грузия стала не первой страной, которая заявила о планах открыть туристический сезон в этом году. Ранее об аналогичных планах заявляли и в Турции. В июне Анкара собирается открыть авиасообщение с 19 странами, среди них — Грузия, Белоруссия, Германия, Япония, Канада и Китай. Полеты в Россию Турция собирается открыть в июле.

Напомним, намерения европейских стран открыть свои границы для приема туристов раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил ограничить поездки россиян за границу.