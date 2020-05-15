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МИД РФ рассказал, будут ли сохранены ограничения на выезд россиян за границу

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МИД РФ рассказал, будут ли сохранены ограничения на выезд россиян за границу

Москва, 15 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин для постановки вопроса о запрете на выезд россиян за границу.

Как объяснил дипломат журналистам, он также не видит причины для такой постановки вопроса в целом. МИД РФ рассказал, будут ли сохранены ограничения на выезд россиян за границу. 

«Это не привилегия, это конституционное право. Но я считаю, что и выезд в туристическую поездку по своей стране  — это серьезное дело», — добавил Лавров.

Как пишет РБК, министр уточнил, что выезд россиян за границу потребует очень серьезной подготовки. Он посоветовал гражданам не пренебрегать страховками.

Ранее стало известно, что Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. К этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиационное сообщение, которое было остановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса. 

С середины июня в стране будет возобновлен внутренний туризм, а в июле Грузия сможет принять иностранных туристов. Для них планируется создать так называемые «безопасные коридоры».

Отметим, что Грузия стала не первой страной, которая заявила о планах открыть туристический сезон в этом году. Ранее об аналогичных планах заявляли и в Турции. В июне Анкара собирается открыть авиасообщение с 19 странами, среди них — Грузия, Белоруссия, Германия, Япония, Канада и Китай. Полеты в Россию Турция собирается открыть в июле.

Напомним, намерения европейских стран открыть свои границы для приема туристов раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил ограничить поездки россиян за границу.

МИД РФ рассказал, будут ли сохранены ограничения на выезд россиян за границу

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Источник: РБК
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