Работодатели объяснили, в каких изменениях нуждается ТК РФ из-за пандемии

Москва, 15 мая. Российские работодатели заявили о необходимости конкретизации некоторых пунктов Трудового кодекса из-за пандемии коронавируса. В каких дополнениях нуждается документ выясняли специалисты SuperJob.

Отмечается, что в опросе приняли участие 500 представителей компаний из всех регионов России. Так, по мнению работодателей, в условиях пандемии стали очевидны некоторые пробелы в вопросах регулирования труда удаленных работников. Респонденты заявили о необходимости внести уточнения в режимы рабочего времени «удаленщиков», процедуру заключения и расторжения трудовых договоров, регламентировать методы контроля, а также закрепить способы перехода на дистанционную работу.

Работодатели считают, что нужно сократить сроки уведомления сотрудников об изменении или расторжении трудовых договоров. Некоторые полагают, что работники должны самостоятельно платить налоги с заработной платы, как это принято в США.

Кроме того, в кодексе нужно прописать пояснения для формулировки — «оплачиваемые нерабочие дни».

Также работодатели считают, что необходимо сбалансировать периоды труда и отдыха при сменном или гибком графике работы. Также в существенном упрощении, по мнению респондентов, нуждается процедура увольнения за прогулы и в связи с утратой доверия.