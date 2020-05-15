В финотчете ФБК за 2019 год обнаружились 2 миллиона рублей под странной статьей расходов

«Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) опубликовал финансовый отчет за 2019 год, в котором обнаружился ряд нестыковок и подозрительных статей расходов, позволяющих предположить наличие некоторых махинаций.

За прошедший отчетный период ФБК удалось собрать 82,3 миллиона рублей добровольными пожертвованиями. Из них 63,5 миллиона были потрачены на работу фонда. На балансе организации остались 18,8 миллиона рублей. Стоит отметить, что в этих данных не отображаются миллионные переводы на биткоин-кошельки Навального и его сотрудников. Также не учитываются средства, собранные Владимиром Миловым на оплату штрафов и судебных взысканий с сотрудников ФБК.

Все «средства» хороши

Если внимательно присмотреться к статьям расходов, то некоторые из них вызывают вопросы. Так, в отчете присутствует графа «Основные средства», расходы по которой общей суммой в почти два миллиона были только в III и IV кварталах 2019 года.

Что именно она означает — не уточняется, поэтому мы обратимся к бухгалтерской терминологии.

Как известно, ФБК не занимается сельским природопользованием и дорог не строит. Единственным подходящим средством остается вычислительная техника, но она уже присутствует в статье расходов «Оргтехника и мебель». Поэтому понять, куда именно ушли эти средства, не представляется возможным. Они могли быть растрачены или обналичены. Именно в III квартале сотрудники ФБК организовывали незаконные митинги, куда нанимались провокаторы.

Если ранее ФБК предоставлял более подробные публичные отчеты с указанием большего количества конкретных статей, то сейчас он наименее прозрачен и максимально обобщен. Это хорошо видно в сравнении с документацией за 2018 год.

«Черный» и «белый» бюджеты

Ранее Федеральное агентство новостей обращало внимание, что данная форма отчетности, при которой ФБК предлагает жертвователям верить на слово, имеет серьезные расхождения за последние несколько лет. В 2017 году «Фонд борьбы с коррупцией» собрал 80 миллионов рублей, потратив при этом 56,3 миллиона. На балансе организации должны были остаться 23,7 миллиона рублей.

В 2018 году организация получила 58 миллионов рублей, израсходовав 65,3 миллиона. Значит, ей пришлось потратить 7,3 миллиона из имевшихся с прошлого года 23,7 миллиона на балансе.

Таким образом, на начало 2019 года у ФБК должно было остаться 16,4 миллиона рублей, однако фонд в отчете указывает иную сумму — 22,5 миллиона рублей.

Такие расхождения бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в разговоре с ФАН объяснил наличием «белого» и «черного» бюджетов. Первый предоставляется под отчетностью для жертвователей, а второй тратится на шикарные отпуска и модные наряды для Навального и его приближенных.

«Они идут в «черный нал», в ФБК обналичивают эти средства, жертвователи этих денег неизвестны, и потом тратят на себя, на отпуска и так далее. Потом мы видим эти роскошные путешествия, особенно у семьи Навального, или его роскошные модные «луки». Хотя «лук» у него, конечно, не особо», — объяснил Серуканов.

Таким образом, становится ясно, что воспринимать публичный отчет ФБК как серьезный финансовый документ нельзя. Учитывая сложную систему цепочек юрлиц-клонов, оформленных на сотрудников организации, сеть штабов, финансируемую отдельно от ФБК и не публикующую отчетности, криптовалютные кошельки и прочие инструменты получения средств, настоящие доходы и статьи расходов фонда остаются неизвестными.