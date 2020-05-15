В Nord Stream 2 рассказали, как решение Германии отразится на «Северном потоке — 2»

Москва, 15 мая. Решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшегося освобождать газопровод «Северный поток — 2» от требований Газовой директивы ЕС, не помешает завершению проекта. Об этом сообщили в компании-операторе Nord Stream 2 AG.

«Мы намерены, прежде всего, изучить это решение, спокойно оценить его, а также, конечно, изучить меры с целью защиты своих прав», — цитирует официального представителя организации «Взгляд».

В самом BNA отметили, что их решение может быть обжаловано через суд. Для этого Nord Stream 2 должна подать жалобу в течение месяца с момента представления решения Федерального сетевого агентства.

Ранее немецкий регулятор отклонил заявку оператора об освобождении строительства «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы Евросоюза, напоминает RT. Такое решение было принято, поскольку необходимым условием для выведения газопровода из-под правил являлось завершение проекта до 23 мая 2019 года.

Согласно требованиям директивы, компания Nord Stream 2 должна зарезервировать половину мощности газопровода для альтернативных поставщиков, даже если они отсутствуют. Таким образом, «Газпром», поставляющий российский газ за рубеж, сможет экспортировать через «Северный поток — 2» только 27,5 миллиарда кубометров в год из 55 возможных, передает телеканал «360».