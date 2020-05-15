Военные действия не мешают президенту Сирии Башару Асаду восстанавливать страну

Департаменты, государственные учреждения, ликвидация боевиков и возвращения граждан домой. Как Башару Асаду удается в сжатые сроки восстанавливать Сирию? Экспертное мнение ФАН выразил Юрий Самонкин.

Освобожденный город Хан-Шейхун

В освобожденном от терроризма городе Хан-Шейхун в прошлом году были открыты центры обслуживания граждан.

Исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб Мухаммад Фади Ас-Саадун сообщил, что после восстановления города были открыты городской совет, департаменты электроэнергии и водоснабжения, а также отделение правящей партии «Баас». Он отметил, что открытие этих центров является важным шагом на пути к возвращению в город большего числа перемещенных из-за действий террористов семей в дополнение к предоставлению необходимых услуг проживающим там жителям.

Ас-Саадун указал на планы открытия в Хан-Шейхуне правительственного комплекса, который включает в себя все департаменты и государственные учреждения, играющие важную роль в предоставлении основных услуг гражданам. По его словам, в скором времени будет открыта хлебопекарня, а недавно были восстановлены две школы. Другие образовательные учреждения будут подготовлены к началу следующего учебного года.

Восстановление территорий Сирии

Ранее Сирийская Арабская Армия освободила от боевиков города Маарет-ан-Нуман, Хан-Шейхун и другие. В этих городах провели оценку ущерба нанесенного террористами. На восстановление электроснабжения Хан-Шейхуна власти Сирии выделили 200 млн сирийских фунтов (28,3 млн рублей). Данные средства планируют использовать на ремонт линий электропередач.

Башар Асад заявлял, что у сирийцев достаточно сил, чтобы восстановить страну. По его мнению, если деньги понадобятся, то Сирия займет их у своих «друзей — сирийцев, живущих за рубежом», или «у своей казны». Сирийский лидер не беспокоится по этому поводу, и не считает отсутствие денег проблемой для восстановления территорий САР.

Несмотря на санкционные ограничения, правительству Сирии удается заниматься развитием освобожденных территорий. Происходит запуск остановленных предприятий, возрождаются социальные институты, и идет реконструкция культурных достопримечательностей.

Суверенная позиция Сирии

О том, как сирийскому лидеру Башару Асаду удается справляться с восстановлением территорий САР, сообщил Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог Юрий Самонкин.

Эксперт считает, что сирийский кризис является очень сложным по природе, но благодаря поддержке сторонних государств Башар Асад справится с восстановлением Сирии намного быстрее, чем предполагали изначально.

«У Сирии есть союзники – Россия и Иран, которые помогают не на словах, а на деле. Не так давно и множество других государств выразили поддержку властям Дамаска. Позиция президента популярна среди народа и замены сирийскому лидеру нет. Суверенная позиция Сирии сдерживает не только военные действия, но и распространение коронавируса. Это говорит о сильной государственной поддержке института власти Сирии», — считает Юрий Самонкин.

Башар Асад выиграет выборы

По словам политолога, на данный момент в Сирии остается всего 10-15% нерешенных проблем. Если бы в ближайшее время проводились выборы президента Сирии, то Башар Асад одержал бы на них безоговорочную победу.

« У него сильный волевой характер и благодаря этому он выстоял перед Западом. Ситуация с террористами и остается этими 10-15% нерешенных проблем. И не стоит забывать, несмотря на то, что США заявили о выходе с территории САР, мы все равно наблюдаем участие ЧВК Blackwater, некие «лагеря смерти». Также видим позицию курдов, которые устраивают игры с террористами, и позицию Турции, которая просто не дает освободить остальную часть сирийской территории», — заявил эксперт.

Асад сильный политик и лидер

На воссоздание страны сирийскому лидеру не понадобится много времени. Невзирая на то, что сейчас на территории САР идет война, Башар Асад успешно ведет свою страну к полному восстановлению и обеспечению безопасности сирийского народа.