Россия обжаловала решение о взыскании 57 млрд долларов в пользу бывших акционеров «ЮКОС»

Москва, 15 мая. Российская Федерация обжаловала решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров «ЮКОС» 57 млрд долларов, передает пресс-служба Минюста.

В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит добиваться своих интересов как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.

«15 мая Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС», обязывающего Россию выплатить 57 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба», — пояснили в министерстве.

Ранее бывший топ-менеджер нефтяной компании заявил, что ее экс-глава, беглый олигарх Михаил Ходорковский рассчитывает на судебное изъятие «крупных кусков» недвижимости, принадлежащей РФ.

Однако еще в 2011 году Европейский суд по правам человека постановил, что приговор экс-руководителям «ЮКОС» не имел политической окраски, чему противоречит последнее решение Гаагского суда, передает Федеральное агентство новостей.