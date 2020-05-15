Цискаридзе откровенно рассказал, почему ушел из Большого театра

Москва, 15 мая. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, почему принял решение со скандалом уволиться из Большого театра, в котором прослужил два десятка лет.

Он признался, что однажды пообещал своему педагогу Петру Пестову, что не будет танцевать дольше 20 лет.

«Мой педагог Петр Антонович Пестов сказал, что моя природа актуальна, пока она свежая. Как только начнется старение, это начнет вызывать нехороший эффект. Мое амплуа — принц», — сказал Цискаридзе.

Танцор после конфликта с руководством культурного учреждения принял решение уйти. С его точки зрения, новое руководство, ничего не понимающее в искусстве, разрушило не только здание, но и систему. Цискаридзе пояснил, что тогда не хотел участвовать в передрягах.

«Меня там гнобили. В театре надо распустить всех, потому что все, что там происходит, — преступление», — объяснил Цискаридзе.

Цискаридзе в одном из интервью объяснил, почему семь лет назад решил завершить карьеру в балете. Как признался народный артист России, в балетном классе, где он учился, «было не просто жестко — жутко».

Танцор ранее рассказал, сколько в действительности получают артисты балета. Как отметил бывший солист балета Большого театра, во многих театрах благополучие сотрудников зависит от руководства и «подлости людей, которые у власти». По словам Цискаридзе, у молодых артистов заработная плата колеблется в районе 12 тысяч рублей. Он обратил внимание на то, что в театре учитывается выслуга за спектакли.