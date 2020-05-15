В Совете Федерации разработают единый регламент дистанционного обучения

Москва, 15 мая. Члены Совета Федерации готовят законопроект, который будет регулировать обучение в дистанционной форме. Об этом сообщила глава комитета по науке, образованию и культуре верхней палаты парламента Лилия Гумерова.

По ее словам, экстренный перевод школ и вузов на удаленное обучение в условиях пандемии обнажил проблемы в этом направлении. Согласно законопроекту Минпросвещения, а также министерству науки и высшего образования будут делегированы полномочия, позволяющие вводить в стране полноформатный режим онлайн-обучения.

«Такие меры можно будет вводить не только по всей стране, но и в отдельных субъектах или муниципалитетах в случае ЧС. После чего Минпросвещения и Минобрнауки своими подзаконными актами пропишут регламент обучения: сколько должен длиться урок, как учитель ставит оценки и так далее», — пояснила Гумерова в интервью «Парламентской газете».

Она особо подчеркнула, что в документ не предусматривает всеобщее и единственно возможное онлайн-образование. Законопроект будет внесен в Госдуму уже в мае.