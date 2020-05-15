Астролог Володина объяснила, почему рухнул брак Эмина Агаларова и Алены Гавриловой

Москва, 15 мая. Астролог и соведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Василиса Володина объяснила, почему развелись певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова. Об этом она написала в Instagram.

По ее словам, пара сыграла свадьбу не в самый удачный день, это повлияло на их дальнейшие отношения. Ранее Агаларов удивил поклонников, сообщив в социальных сетях о том, что уходит от Алены Гавриловой. Разрыв в отношениях произошел в день рождения его тещи. Супруга бизнесмена и певца дала понять, что такое решение было для нее неожиданным.

При этом брак певца и модели не продержался и двух лет. Среди поклонников появилось множество слухов о расставании кумиров.

Как уточнила Володина, у пары была красивая свадьба.

«Но дату для нее я не выбирала, увы. Иначе бы не было Венеры в Деве (сухость чувств, быстрое охлаждение супругов). Но самое плохое — регистрация на следующий день после солнечного затмения. Авантюра чистой воды», — добавила астролог.

По ее словам, такой прогноз — «это не фантазии, а математически доказанный факт». Кроме того, специалист добавила, что «секстиль Нептуна к Венере, что означает нежность, романтический флер, влюбленность, с июля 2018 года поддерживал в Эмине иллюзию, что увлечение моделью может стать поводом для брака.

Володина указала, что «иллюзия» продлилась до конца марта 2020 года, а затем «в браке наметились трещины».