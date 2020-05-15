В Демократической Республике Конго новая вспышка Эболы, Россия оказывает помощь

Россия продолжает помогать Африке. В этот раз за поддержкой обратился президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди в связи с новой вспышкой лихорадки Эбола.

11 мая в столице ДРК Киншаса состоялась передача первой партии материально-технической помощи, оказанной в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке Правительства Российской Федерации. Министерство здравоохранения ДРК получило более 28 тысяч единиц лабораторных расходных материалов и более 8 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, включая респираторы, спецодежду, многоразовые полнолицевые маски с комплектом фильтров, перчатки и другие медицинские аксессуары, которые были вручены в присутствии посла России в ДРК Алексея Сентебова.

Помимо лихорадки Эбола в стране одновременно разразились эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, кори и холеры. Материальных средств государства недостаточно, чтобы помочь решить все проблемы. Поэтому участие России актуально как никогда.

Дружеский жест со стороны России широко освещался местными СМИ. Местные журналисты отметили, что помощь поступила в тот самый день, когда ДРК и Россия празднуют шестидесятую годовщину установления своих дипломатических отношений.

На полях саммита Россия-Африка в Сочи в октябре 2019 года между Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения ДРК было подписано соглашение, в рамках которого на март 2020 года было запланировано прибытие в порт Матади двух мобильных микробиологических лабораторий экспресс-диагностики. Также предусмотрено обучение работе с ними конголезских медицинских работников. Данные комплексы многофункциональны, поэтому могут быть также использованы для борьбы с COVID-19.