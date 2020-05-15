Сирия, 15 мая. Гражданские лица пострадали в результате детонации СВУ в больнице города Аль-Баб в Алеппо. Тайник террористов ИГ1 был обнаружен на востоке Хомса. Ребенок погиб при взрыве в лагере для беженцев боевиков в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник террористов ИГ в пустыне Бадия аш-Шам на востоке Хомса; обмениваются ударами с боевиками на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: организовало подрыв опор ЛЭП в провинции Киркук в Ираке; обстреляло деревню Аз-Захра в иракской Дияле; осуществляет поджоги сельскохозяйственных угодий на востоке Ирака.

Провинция Алеппо

Произошел взрыв в городе Аль-Баб к северо-востоку от административного центра провинции. Согласно данным Facebook-канала (steele.maiko), детонировавшее СВУ было установлено в здании местной больницы. По предварительной информации, несколько гражданских лиц пострадали. На месте происшествия дежурят машины скорой помощи. Предполагается, что взрыв мог стать следствием продолжившийся междоусобной борьбы в рядах протурецких боевиков, несмотря на то, что накануне поступали сообщения об урегулировании конфликта между радикалами.

Провинция Хомс

Правительственные войска и их союзники продолжают обследовать местность в пустыне Бадия аш-Шам. Обыски в восточных районах провинции Хомс привели к выявлению схрона террористов «Исламского государства». Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что тайник был обнаружен бойцами палестинского ополчения «Лива аль-Кудс». Внутри находились продукты питания, электрические приборы и средства связи. Предполагается, что схрон использовался боевиками так называемых спящих ячеек террористической группировки.

Провинция Идлиб

В южной части провинции вновь фиксируются взаимные обстрелы на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Согласно данным Twitter-канала (HalabTodayTV), противники обмениваются ударами в горном районе Аз-Завия. В ответ на провокации со стороны террористов военнослужащие правительственных подразделений ведут огонь по их укрепрайонам в окрестностях населенных пунктов Кансфра и Дейр-Кабир. Сведения о потерях сторон в живой силе или военной технике пока уточняются.

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта в рамках российско-турецкого соглашения Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим тишины, соблюдением которого боевики не перестают пренебрегать.

Между тем произошел взрыв в подконтрольном террористам лагере для беженцев у населенного пункта Тарманин. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), детонировал автомобильный аккумулятор, который поселенцы использовали для обогрева палатки. В результате взрыва погиб ребенок, еще несколько детей пострадали. Таким образом, на оккупированных боевиками территориях сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, с которой мирные жители вынуждены справляться своими силами.

Ирак

Террористы подпольных групп «Исламского государства» продолжают подрывать опоры линий электропередач в провинции Киркук. По данным Telegram-канала (rybar), последняя вылазка боевиков имела место в районе Дибис на севере провинции, на участке между деревнями Индрис Хаяс и Джараг.

Между тем в Дияле под обстрел боевиков попали мирные жители. Тот же источник передает, что джихадисты нанесли удары по жилым районам деревни Аз-Захра из минометов, что привело к ранению пяти гражданских лиц.

В то же время террористы осуществляют вылазки в сельскохозяйственных районах, поджигая посевы иракских фермеров. Местные жители оказывают налетчикам сопротивление, однако очаги возгорания удается ликвидировать далеко не сразу. В настоящий момент пожары наблюдаются в окрестностях Ханакина.

1 Организация запрещена на территории РФ.