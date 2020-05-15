Гендиректор РКК «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост

Москва, 15 мая. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» сменит свое руководство, ее нынешний гендиректор Николай Севастьянов покинет свой пост, передают источники в ракетно-космической отрасли.

Сообщается, что новым руководителем корпорации станет советник главы «Роскосмоса» Игорь Озар.

«У Николая Севастьянова сегодня последний рабочий день. С понедельника врио гендиректора предприятия станет Игорь Озар», — пояснил источник.

В РКК «Энергия» пока не прокомментировали смену руководства, причины кадровых перестановок неизвестны.

Ранее Озар работал в авиационном холдинге «Сухой», возглавляя его с 2011 по 2020 год. В марте текущего года он был назначен на нынешнюю должность.

Севастьянов руководил РКК «Энергия» в 2005–2007 годы и с января 2019 года. Прошлый его уход с этого поста сопровождался критикой со стороны «Роскосмоса» за проекты промышленного освоения Луны.

РКК «Энергия» занимается созданием и эксплуатацией российского сегмента МКС. Среди проектов корпорации производство и запуск грузовых кораблей «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз», а также разработка нового корабля «Орел».