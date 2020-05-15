Чешский эксперт призвал сограждан осознать исключительность Дня Победы для россиян

Прага, 15 мая. День Победы имеет исключительное значение для россиян и других народов, представители которых воевали в рядах Красной Армии, и чехам следовало бы это осознать. Об этом пишет чешский эксперт Франтишек Гезоучки в издании Česká pozice.

Автор напомнил, что нацистская Германия хотела поработить или истребить чехов, как и других славян, а также евреев.

«Я не хочу поддерживать тех, кто сегодня искажает историю», — отметил эксперт.

Как считает Гезоучки, здесь дело не только в снесенном памятнике советскому маршалу Ивану Коневу, но и в утрате исторической памяти.

«А также в элементарной благодарности всем, кто воевал и за наши жизни тоже: русским, белорусам, украинцам, грузинам, армянам, чеченцам, казахам, туркменам, узбекам», — написал автор.

Гезоучки напомнил, что раньше чехи сносили памятники Габсбургам, однако сейчас восстанавливают эти монументы. Также эксперт возмутился, что власти дали имя скандального российского политика Бориса Немцова площади в Праге.

«Мы переименовали площадь, которая носила красивое и поэтичное название, и дали ей новое имя не для того, чтобы кого-то почтить, а для того, чтобы насолить кому-то. Как бестактно», — подчеркнул Гезоучки.

Также автор отметил, что чешские граждане хотят видеть у власти умных и мудрых политиков, которые будут подавать положительный пример своему народу.

«Но пока получается плохо», — подытожил эксперт.

Ранее жители Праги рассказали, как относятся к сносу памятника маршалу Коневу. Многие чехи осудили решение чиновников демонтировать монумент.