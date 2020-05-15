Интервью Натальи Поклонской Гордону взорвало киевский политикум

На Украине чиновники, политики и журналисты уже несколько дней обсуждают резонансное трехчасовое интервью депутата российской Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, данное украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Националистов трясет от негодования, а вменяемые граждане с удовольствием смотрят «украинский каминг-аут» Поклонской. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Сразу оговоримся: сегодня большинство СМИ на Украине откровенно боятся брать интервью у российских политиков и артистов, да и вообще давать позитивную информацию о России. Да, прежней репрессивной машины для местных вольнодумцев, выстроенной режимом экс-президента Порошенко, уже нет. Но никто и не помешает радикалам прийти к вам «на разговор», если вы совершили «антиукраинский поступок». Такова реальность режима нынешнего президента Зеленского.

Один из главных вопросов, которыми задаются украинские комментаторы: насколько оправданно было давать Поклонской столь заметную площадку для выступления? С одной стороны, экс-прокурор совершила целый «украинский каминг-аут»: призналась, что чувствует себя украинкой, спела украинскую песню и даже выразила желание стать послом РФ в Киеве. С другой — местные правые пришли в ярость от этой беседы.

Не только члены «Европейской солидарности» Петра Порошенко, но и десятки радикально настроенных персон в чиновничьем аппарате и массмедиа как огня боятся «очеловечивания» тех фигур, которые они годами привыкли изображать «врагами», «предателями» и вообще «исчадиями ада». Ведь в этом случае вся политика разделения украинцев на «правильных» и «недограждан», навязанная Киеву Вашингтоном, рискует потерпеть крах. А Поклонская, безусловно, один из тех персонажей, которые наиболее сильно раздражают «свидомых».

Напомним, тележурналист Дмитрий Гордон 11 мая выложил в YouTube интервью с Натальей Поклонской — экс-работником прокуратуры Крыма, которая после воссоединения республики с РФ возглавила это ведомство. С марта 2014-го по октябрь 2016-го она работала прокурором Крыма, а с октября 2016-го стала депутатом Госдумы РФ. На Украине против нее заведено несколько уголовных дел, и формально Поклонская находится в розыске в этой стране.

Как заявила шеф-редактор агентства «Детектор медиа» Светлана Остапа, ни Нацсовет по вопросам телевидения и радио, ни комиссия по журналистской этике не могут иметь претензий к Дмитрию Гордону по поводу его интервью с экс-прокурором Крыма.

«Гордон брал интервью дистанционно, то есть выполнял свою журналистскую работу, и каких-либо норм закона не нарушил. Если бы он брал интервью очно, то на Украине к нему были бы вопросы. Ведь Поклонская находится в розыске, против нее возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за посягательство на территориальную целостность Украины и госизмену, — сказала она. — Во-вторых, это видеоинтервью размещено на YouTube, а он украинскими законами вообще никак не регулируется. Если бы беседа вышла на телеканале, то Нацсовет мог бы проверить, нет ли нарушений законов Украины со стороны телекомпании. Комиссия по журналистской этике тоже не может иметь претензий, я не вижу, чтобы Гордон нарушил Кодекс журналистской этики».

Остапа отметила, что антиукраинских призывов со стороны Гордона в интервью тоже нет.

«Он все время оправдывает «революцию гидности», когда Поклонская прямо называет ее «госпереворотом». Он подчеркивает аннексию Крыма — что она была незаконной и что референдум был незаконным, как и все, что сейчас там происходит. Конечно, это очень резонансное и неоднозначное интервью. Гордон ставит Поклонской весьма острые вопросы, но при этом часто улыбается и поддакивает ей. Он фамильярно называет ее Наташей, а она его — Димой. Но, в принципе, вопросы он ставит острые, в том числе по Крыму. То есть он имеет свою позицию, она — свою. Так же как и в отношении Майдана. Таким образом, он не нарушил законодательство», — считает эксперт.

С другой стороны, по ее словам, возникает вопрос, стоило ли таким образом «легитимизировать» Наталью Поклонскую на Украине.

«Я не исключаю, что могут последовать жалобы некоторых общественных организаций. Но в самом факте интервью есть определенный плюс. Потому что то, что наговорила за три часа Поклонская, может пригодиться следователям по ее делам для ее же наказания», — заключила медиааналитик.

Глава популярного Telegram-канала Pavlovsky News Андрей Павловский отметил важный момент: сегодня при президенте Зеленском украинские массмедиа могут давать все материалы, которые считают нужными, без каких-либо последствий для себя.

«Интервью Гордона с Поклонской — это пример нормальной работы СМИ, когда можно освещать точку зрения двух сторон. При режиме Порошенко этого делать было нельзя, — констатировал он. — Впрочем, мы с коллегами и раньше пытались делать это, но тогда было намного больше власти у тех, кто категорически запрещал СМИ такую работу. Сейчас ситуация поменялась, на Украине уже нет того «молотка», который был в руках у власти в виде групп радикалов и «порохоботов». Эти люди могли за «неправильные», с их точки зрения, интервью организовать нападения на журналистов — либо на улице, либо в Сети, а силовики могли и уголовное дело завести. При Зеленском массмедиа могут спокойно работать и делать то, что хотят».

При режиме Порошенко большинство журналистов были запуганы для того, чтобы делать что-либо подобное, ведь тогда их сразу бы приравняли к «изменникам Родины», говорит Павловский. Он уверен, что такой хайп Гордону позволен лишь из-за его друзей во власти, и только ему одному.

«То, что Гордон берет интервью у Поклонской, я думаю, он просто хайпует. Ну, у кого он может взять интервью так, чтобы говорили все? Только у того, кто имеет высокий уровень скандальности. Если бы я или кто-то другой взял такое интервью, то у нас были бы трудности. Дмитрий Гордон — более известный чувак, и ему за это ничего не будет, потому что у него куча друзей во власти. А если бы мы, простые журналисты, взяли такое интервью, то нам могли бы организовать большие проблемы — как люди из МВД, так и радикалы», — резюмировал Павловский.

Патриотически настроенный украинский журналист Павел Казарин после резонансного интервью назвал Гордона «имитатором, который успешно притворяется журналистом».

«Дмитрий Гордон относится к тому типу журналистов, которых можно назвать «подставкой под микрофон». Он всегда позволяет своему гостю самому задавать тон интервью, — отметил он. — Гордон оправдывает это абстрактной «свободой слова» и журналистским удостоверением, но вся задача такого журналиста — это вежливо поздороваться и попрощаться. Из него мог бы выйти неплохой метрдотель, с той же улыбкой он подбирал бы столики и меню для посетителей, раздавал бы комплименты и получал чаевые. Собственно, он и сейчас это делает, но зачем-то называет это «журналистикой».

Политолог и телеведущий Виталий Портников высказался по поводу интервью Гордона еще более жестко.

«Когда мы улыбаемся Поклонским, мы ставим под сомнение само будущее нашего государства как такового. На Украине не так уж мало сторонников Русского мира и еще больше тех, кому вообще все равно. Поэтому, если страна превратится в Украинский федеральный округ РФ, такие люди этого даже не заметят, — заявил он. — Я не пытаюсь в чем-то убедить патриотов-коллег, которые считают, что «можно брать интервью у Поклонской, ведь это элемент свободы слова». И есть сторонники власти, которые верят, что с Россией можно о чем-то договориться. Я просто предупреждаю их о последствиях собственной близорукости. О последствиях не только для государства, но и для них самих — их семей, родителей и детей».

Киевский политический активист и блогер Борис Штейнберг считает, что «интервью прошло однозначно в пользу Поклонской».

«Самым трудным для Дмитрия Гордона по ходу интервью было то, какое из дюжины наработанных выражений лица принять в тот или иной момент. Едва ли не абсолютная искренность собеседницы ставила его в тупик, — отметил эксперт. — И хотя проблемы с мимикой мэтр так и не преодолел, он опрашивал Поклонскую «по всей строгости», жестко следуя линии, которая официально ведется на Украине уже шесть лет. Поэтому яростное негодование тех, кто считает, что «Гордон не имел права с ней общаться», выглядит странно. Равно как и призывы «разобраться с Гордоном, посадить его» и т. д.».

Штейнберг выразил мнение, что приспешнице Порошенко Ирине Геращенко «в особенности не следовало раскрывать свой рот и называть Поклонскую «потворою». Для Геращенко достаточно «некоторые свои видео или тексты пересмотреть, а то и в зеркало мимоходом глянуть», уверен блогер.

«После интервью слегка перепугавшийся Гордон заявил, что «эта беседа очень поможет в грядущем Гаагском трибунале». Его поддержали и в прокуратуре, заявив, что «интервью будет приобщено к материалам уголовного дела». Только непонятно, почему за столько лет Поклонскую не только не провели через заочный украинский суд, но и даже обвинение ей не удосужились выдвинуть? Да и Интерпол не хочет ее разыскивать, — отмечает он. — Гордон давно уверовал в свою хитроумность, возомнил себя следователем и по ходу интервью не раз пытался на чем-то подловить Поклонскую. Но вроде бы «витавшая в лирических облаках» Поклонская мгновенно ставила великовозрастного юнца на место».

Украинский медиаэксперт Наталья Лигачева отметила профессиональные аспекты интервью Гордона с Поклонской.

«Я знаю Дмитрия еще с 1980-х и считаю его журналистом. Он, безусловно, профессионал своего дела. То, что он часто берет комплиментарные интервью, не означает, что он не может брать другие. Просто у него такой стиль, метод расположить к себе собеседника, — заявила она. — Конечно, после интервью с Поклонской наше журналистское сообщество не на шутку возбудилось, но у нас это возбуждение всегда уходит в песок. С помощью подобных вбросов в информполе происходит легитимизация таких персон, как Поклонская, хотел того Гордон или нет. Это размывает не только вопрос «кто журналист, а кто — нет?», но и более важный: «что есть истина?».

По мнению Лигачевой, такие случаи «создают видимость некоей альтернативной правды о судьбе Крыма».

«Тем самым размывается само понятие исторической правды, и это опасно. Конечно, нельзя верить таким посылам. Тем более когда интервьюер даже не пытается хоть как-то противостоять собеседнику и разрешает ему все что угодно, не опровергая даже очевидные вещи, — считает медиаэксперт. — Я могу понять желание взять интервью у президента РФ Владимира Путина — он решает очень многое в мире. Но кто такая Поклонская? У меня большие подозрения, что это интервью появилось не просто потому, что Гордону была интересна такая героиня. В журналистике есть критерий общественной значимости, но эти три часа — только ради скандала. При этом Гордон совершил акт пропаганды Русского мира и лично Поклонской».

Украинский телеведущий и политик Дмитрий Спивак считает, что к Гордону не может быть вопросов из-за его интервью с экс-прокурором Крыма.