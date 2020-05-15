Мишустин поручил создать на портале госуслуг раздел для обращения медиков

Москва, 15 мая. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил создать на портале «Госуслуги» раздел для обращения медиков.

В пятницу Мишустин в режиме видеоконференции провел совещание по социально-экономической ситуации в стране. Он заявил, что ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться и предложил создать на сайте госуслуг специальный раздел, через который медики смогут рассказать о проблемах с дополнительными выплатами за работу с пациентами с коронавирусом нового типа.

«Хорошо, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику», — заявил Михаил Мишустин.

Премьер-министр страны поручил в понедельник доложить о ситуации с выплатами медикам.

Напомним, в середине апреля российский президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, лечащим больных с коронавирусной инфекцией. Он призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу.

На совещании 11 мая Путин отметил, что не все регионы страны осуществили выплаты медицинским работникам. После критики, по заявлению российского лидера, «работа закипела». Путин удивился сложившейся ситуации и поинтересовался, почему нельзя было сразу начать работу.