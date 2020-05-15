Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе

Москва, 15 мая. Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах. О своем увольнении он сообщил в Facebook.

Ранее студенческое издание DOXA опубликовало статью, в которой приводились слова нескольких учащихся филологического факультета МГУ. Они рассказали о домогательствах со стороны преподавателей вуза. Позже издание выложило открытое письмо против домогательств в университете, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза.

Князев рассказал, что у него были отношения со студентами, но, по его словам, он всегда считал их добровольными.

«Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — подчеркнул профессор.

При этом он добавил, что некоторые его слова могли быть интерпретированы в неправильном ключе.

«В свете всего этого считаю свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным», — уточнил он.

Кроме того, преподаватель сообщил, что намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей.