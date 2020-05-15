«Бессмертный полк» в социальных сетях набрал более 11 миллионов просмотров

Москва, 15 мая. Онлайн-шествие «Бессмертного полка» в социальных сетях набрало более 11 миллионов просмотров. Об этом сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

«С момента запуска приложения «Бессмертный полк онлайн» в «Одноклассниках» его посетили 3,5 миллиона человек, из них 600 тысяч опубликовали более 1 миллиона карточек с данными и фотографиями ветеранов войны; онлайн-шествие в этой соцсети уже собрало 5,8 миллиона просмотров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в социальной сети «ВКонтакте» трансляцию шествия посмотрели 5,3 миллиона раз. Помимо этого, в День Победы во «ВКонтакте» вместе с Мосфильмом провели 14-часовой киномарафон, во время которого демонстрировались главные советские военные фильмы, их посмотрели 6,3 миллиона раз.

Напомним, что в этом году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате из-за пандемии коронавирусной инфекции. Заявки на участие в онлайн-шествии подали порядка 3 миллионов человек.