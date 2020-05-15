Коронавирус 15 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Европейский союз оценил воздействие пандемии нового типа коронавируса на разные профессии и отрасли, российскому правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 15 мая

— Всего зараженных 4 530 978 (+98 463 за сутки) — Скончались 303 451 (+5269 за сутки) человек — Выздоровевших 1 708 766 (+47 161 за сутки) пациента

Данные по России на утро 15 мая

На 15 мая 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 262 843 (+10 598), выздоровело 58 226 (+4696), умерло 2418 (+113). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+4748), Московская область (+945) и Санкт-Петербург (+541).

Данные по Украине на 15 мая

По информации министерства здравоохранения страны, официально на территории Украины на утро 15 мая было зафиксировано 17 330 (+483 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 476 человек (+20 за сутки), всего выздоровело 4473.

Самая большая заболеваемость за сутки была зафиксирована в Черновицкой области (+84 человека), Волынской области (+47 человек) и Киеве (+56 человек).

Воздействие на отрасли

Коронавирус сильно изменил ситуацию на рынке труда. Подразделение Европейского союза, агентство Cedefop, опубликовало исследование по оценке потенциального риска пандемии для представителей различных профессий и рабочих мест в странах Европы.

Удалось установить связь рабочих навыков с риском или устойчивостью профессий при выполнении соблюдения обязательных мер по социальному дистанцированию. За основу исследователи взяли 292 основных навыка, которые упоминались в объявлениях о работе на территории Евросоюза.

Так, 60 навыков признали сильно зависящими от личного социального взаимодействия. Речь в основном идет о сферах сотрудничества, коммуникаций и творчества, предоставления личных услуг, оказания помощи и ухода, создания медиа-контента или исполнительских видов искусства.

Пособие для масок

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в РФ специальное пособие для покупок масок и перчаток до окончания пандемии. Председатель НРК Ирина Волынец сделала соответствующее обращение в правительство страны, сообщает RT.

Во многих российских регионах вводится «масочный режим», нарушение которого может привести к штрафу. По словам Волынец, далеко не у всех есть деньги на средства индивидуальной защиты.