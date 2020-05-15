Рим, 15 мая. Российский фильм «Шугалей», показывающий реальную историю российских граждан: социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, похищенных боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, был высоко оценен итальянскими журналистами. Издание IL Primato Nazionale опубликовало накануне статью об этой киноленте с заголовком: «Шугалей, в самом сердце истерзанной войной Ливии: качественный российский фильм».

Авторы материала отмечают, что работа режиссера Дениса Нейманда действительно получилась качественной и разительно отличается от голливудских блокбастеров, где, как правило, в значительной степени превозносятся Соединенные Штаты Америки и их деятельность. По их мнению, российский фильм благодаря упорной работе сценаристов смог передать неискаженную реальность того, что сейчас происходит в Ливии.

Итальянские журналисты считают, что фильм «Шугалей» должен быть показан на Netflix, однако сомневаются, что западные политики допустят это, поскольку «картина переворачивает восприятие сегодняшней Ливии». Сюжет картины не был выдуман кем-то, а рассказывает о реальных людях, уже год находящихся в застенках ливийской тюрьмы незаконно. Проводившие социологические исследования на территории североафриканского государства сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) были похищены бандитами в мае прошлого года. При этом со стороны «чиновников» ПНС так и не было выдвинуто в адрес россиян никаких официальных обвинений.

Стоит отметить, что фильм, основанный на реальных событиях, произошедших с социологами из России, уже был переведен на английский язык. Известная российская активистка Мария Бутина, прекрасно знающая, что из себя представляет американская тюрьма, считает важным показать киноленту «Шугалей» на арабском языке, чтобы рассказать эту историю более обширной аудитории.

Напомним, год назад, 17 мая, участник исследовательской группы ФЗНЦ Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, находившиеся на ливийской территории законно, были похищены боевиками группировки RADA террориста Абд аль-Рауфа Карры. Бандиты поместили россиян в частную тюрьму Митига, расположенную в непосредственной близости от одноименного бывшего гражданского аэропорта и незаконно удерживают их там до сегодняшнего дня. Марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа в Триполи так и не выдвинуло в адрес россиян никаких обвинений, однако по-прежнему продолжает игнорировать призывы отпустить социологов.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о необходимости показа фильма «Шугалей» о Ливии зарубежной аудитории. По словам парламентария, эта правдивая история должна открыть глаза международному сообществу на беспредел, происходящий на территории, оккупированной террористическими группировками ПНС.