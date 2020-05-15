Смерть от укуса комара или почему африканцы так боятся малярии – специальный репортаж ФАН

Пока во всем мире свирепствует пандемия коронавирусной инфекции, в некоторые африканские страны вместе с сезоном дождей вернулась малярия. Начиная с 2016 года, болезнь ежегодно уносит жизни около 11 000 камерунцев. 60% смертельных случаев приходится на детей младше пяти лет. Несколько дней назад министр здравоохранения Камеруна Манауда Малаши заявил, что Камерун входит в список стран, наиболее затронутых болезнью.

Малярия традиционно считается одним из самых страшных заболеваний, распространенных на Африканском континенте, особенно в странах к югу от Сахары. Болезнь передается человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»). Недуг сопровождается лихорадкой, ознобами, увеличением размеров селезёнки и печени, а также анемией. Стоит отметить, что малярия оказывает очень сильное воздействие на печень, поэтому категорически запрещено заниматься подбором медикаментов самостоятельно: даже 1 таблетка активированного угля может привести к серьезным последствиям. Несмотря на тяжесть симптомов, болезнь можно вылечить за два дня, если обратиться за помощью на ранней стадии. Однако, по причине дисфункции печени период восстановления достаточно продолжительный, даже через несколько месяцев после выздоровления 1 бокал вина может вызвать острую боль и недомогание.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей постоянный секретарь Национальной программы по борьбе с малярией, доктор Дороти Ашу, рассказала, что, при распространении пандемии коронавирусной инфекции, а также ее влиянии на повседневную жизнь, есть риск, что ситуация с малярией станет только хуже. «Малярия убивает больше, чем коронавирус. Мы должны это знать», - сказала доктор. Дороти Ашу считает, что в Камеруне борьбе с малярией уделяется все меньше внимания из-за объявленной пандемии. В связи с блокировкой экономической деятельности, распространять обработанные инсектицидами противомоскитные сетки стало достаточно проблематично. Ограничение на передвижение в свою очередь сказались на посещаемости медицинских учреждений: количество визитов значительно стало меньше. Но болеть малярией вовсе не перестали. Просто из-за карантина, введённого властями страны, а также страха быть зараженным коронавирусом, люди вынуждены оставаться дома.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также по-прежнему обеспокоена ростом заболеваемости малярией. По данным последнего отчета ВОЗ, количество случаев заболевания малярией в 2018 году составило 228 млн, из которых 405 000 являются смертельными.

Особое беспокойство у международного сообщества вызывают страны Африки к югу от Сахары, где малярия имеет наибольшее распространение. На сегодняшний день есть только одна вакцина, продемонстрировавшая способность значительно снижать заболеваемость малярией. Однако вакцину начали внедрять в некоторых африканских странах только в 2019 году. Как указано на сайте ВОЗ, «в ходе программы экспериментального применения вакцины будут получены ответы на ряд нерешенных вопросов, касающихся ее применения в общественном здравоохранении». Поэтому в нынешних условиях самым лучшим лечением остается предупреждение болезни.

В случае заболевания лечение должно проходить под чутким надзором врача. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, так как в обращении на черных рынках есть поддельные препараты. Самым известным случаем являются скандал, связанный с таблетками Coartem. Препарат известен своей эффективностью и широко использовался в Камеруне при лечении малярии, но совсем недавно стал жертвой фальсификации. Партия поддельного лекарства была изъята из оборота. Во время экспертизы удалось установить, что химический состав подделки не соответствует оригиналу. После этого министр здравоохранения издал приказ о прекращении продаж всех партий этого препарата на неопределенное время.

Малярия представляет серьезною угрозу сфере здравоохранения Камеруна. Болезнь очень дорого обходится государству. В период с 2013 по 2019 год власти потратили на борьбу с малярией более 20 млрд франков КФА (около 33 млн долларов США), а в 2020-2023 годах планируют выделить почти 280 млрд франков КФА (465 млн долларов США).