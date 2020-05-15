Экономист рассказал, на чем в России можно заработать триллион долларов



В ближайшем будущем действительно возможно появление сверхбольших долларовых состояний — однако реальная их ценность мало чем будет отличаться от той, что есть сейчас у богатейших людей мира. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал прогноз аналитиков сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, в котором основатель Amazon Джефф Безос был назван возможным первым триллионером в истории человечества. Произойдет это, по мнению экспертов, в 2026 году, после чего подвиг Безоса повторят китайские предприниматели Сюй Цзяинь (владеет крупным девелоперским бизнесом) и Джек Ма (основатель Alibaba Group).

«Действительно, формально триллионеры на подходе, — согласился Колташев. — И в основном это возможно благодаря политике Федеральной резервной системы (ФРС): если американское правительство увеличит долг своей страны примерно на 5 триллионов долларов, а ФРС выкупит на эту же сумму ценных бумаг, то дополнительно влитые в экономику по серым схемам порядка 20 триллионов долларов уйдут как раз таки в карманы будущих триллионеров».

Благодаря этому, считает экономист, потери крупных предпринимателей, вызванные коронакризисом, будут просто компенсироваться избыточной денежной массой, которая не создаст дополнительной ценности тому, чем они владеют.

«Триллион будет чисто номинальным, — считает эксперт. — Он станет доступным не потому, что появились какие-то новые и эффективные бизнес-стратегии, а просто потому, что деньги из Центральных банков (особенно в США) будут просто валом валить. В конце концов, мы увидим сильное обесценивание доллара».

В России же, по словам собеседника ФАН, появление триллионеров в ближайшее десятилетие маловероятно. Это связано с тем, что экономическая политика государства направлена на поддержание не «пузырей», а «реальных предприятий» и сохранение рабочих мест.

«Таким образом она ориентирована не на финансовый номинал, а на конкретный капитал того или иного бизнеса. Стать триллионером у нас сложнее — однако настоящая ценность накопленного состояния гораздо больше», — сказал Колташев.

По его мнению, много заработать в нашей стране можно, в основном, на строительстве и производстве.