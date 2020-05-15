На месте гибели Героя России Романа Филипова в Сирии установлен мемориал

Дамаск, 15 мая. Мемориальную доску установили в Сирии в память о российском летчике Романе Филипове, который погиб, сражаясь с боевиками в провинции Идлиб. Об этом сообщают специальные корреспонденты Федерального агентства новостей.

Российский летчик Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в неравном бою с боевиками террористических группировок недалеко от города Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

Террористы при помощи ПЗРК сбили штурмовик Су-25СМ под управлением майора Филипова в небе. Не имея возможности выровнять боевую машину, летчик принял решение катапультироваться, предварительно приказав ведомому экипажу звена вызывать поисково-спасательную службу.

После приземления, летчик вступил в бой против превосходящих сил противника. Будучи раненым и уже почти не имея патронов, Филипов принял решение совершить самоподрыв, уничтожив при этом нескольких боевиков. Его последними словами стала знаменитая теперь на весь мир фраза «Это вам за пацанов!».

Указом президента России Владимира Путина летчику было посмертно присвоено звание Героя России.

В марте 2020 года, после освобождения Саракиба правительственными силами, удалось обнаружить точное место гибели Романа Филипова. После было принято решение установить мемориальную доску на камне, рядом с которым российский летчик принял свой последний бой.