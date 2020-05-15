Пациентку повторно госпитализировали с коронавирусом в Бурятии

Улан-Удэ, 15 мая. Первый случай повторной коронавирусной инфекции выявлен у пациентки в Бурятии. Ранее женщина дважды проходила тест на инфекцию с отрицательным результатом.

По имеющейся информации, пациентка успешно прошла лечение после коронавируса и была выписана из медицинского учреждения 21 апреля, однако спустя 16 дней повторный тест дал положительный результат. Главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала, что пациентку пришлось госпитализировать повторно.

«Она сейчас находится у нас на лечении», — подчеркнула главврач.

В данный момент медики пытаются выяснить, имеют они дело с повторным случаем коронавируса или с рецидивом инфекции, передает телеканал «360».

Отмечается, что на сегодняшний день в Республике Бурятия официально выявлены 865 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай за прошедшие сутки.

Всего за минувшие сутки в РФ выявили 10598 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Отмечается, что 113 человек скончались, 4696 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.